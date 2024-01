ONLINE: Nosková a Lehečka usilují o postup ze druhého kola Australian Open

Lehečka loni v Melbourne zaznamenal postupem do čtvrtfinále svůj dosud nejlepší výsledek na grandslamech. Letos je zatím tato fáze turnaje ještě daleko, dnes ale může mladý tenista udělat další krůček blíž. Druhým soupeřem Čecha je Američan Michelsen, jenž hraje své první Australian Open v kariéře.

Jde o první vzájemný zápas obou tenistů. Favoritem utkání je Lehečka, který před několika dny triumfoval na turnaji v Adelaide a poskočil na 23. místo žebříčku. To Michelsen, věkem stále ještě teenager, figuruje na konci první stovky.

Posune Nosková své maximum?

Nosková před třemi dny zapsala první start i vítězství v hlavní soutěži na Australian Open a dnes může přidat další drobný milník své začínající kariéry. Postupem do druhého kola vyrovnala své výsledky na Roland Garros a US Open z minulé sezony. Pokud tedy dnes zvítězí, vůbec poprvé se podívá do třetího kola grandslamu.

Šance české tenistky jsou přitom vysoké, padesátá hráčka světa je proti Američance Kesslerové favoritkou. Držitelka divoké karty sice v posledních měsících výrazně stoupla ve světovém hodnocení, zatím je ale na začátku třetí stovky. Obě soupeřky si proti sobě zahrají poprvé.

Siniaková vyzve Švýcarku Golubicovou

Siniaková se po šesti letech probila do druhého kola na Australian Open a v případě dnešní výhry by doplnila zbývající dílek do své pomyslné mozaiky. Melbourne je totiž posledním grandslamem, na kterém si česká hráčka ještě nezahrála třetí kolo singlu. Podaří se jí to?

Do cesty se Siniakové postaví Švýcarka Viktorija Golubicová. Z pohledu žebříčkového postavení je mírnou favoritkou Češka, které patří 49. místo. Zkušená soupeřka je o téměř čtyřicet míst níže. Naopak ve prospěch Golubicové hovoří statistika vzájemných zápasů – dosud se tenistky utkaly dvakrát a v obou případech se radovala Švýcarka.

Menšík bude čelit soupeři z první desítky

Z českých tenistů bude ve čtvrtek čelit největší výzvě jednoznačně Menšík – čeká ho světová devítka Hubert Hurkacz. Po úspěšné kvalifikaci si Menšík, aktuálně 142. hráč žebříčku, v prvním kole poradil s Kanaďanem Shapovalovem, který se vracel po zranění. Nyní se pokusí zaskočit dalšího velkého soupeře.

Polák Hurkacz je v zápase pochopitelně favoritem. Loni v Austrálii došel do čtvrtého kola, svůj vůbec nejlepší grandslamový výsledek zaznamenal před třemi lety ve Wimbledonu, kde se tehdy prodral do semifinále. Oba tenisté se proti sobě utkají poprvé.

Během pátého hracího dne bude usilovat o postup i řada tenistů a tenistek ze špičky. Světová jednička Iga Šwiateková z Polska hraje s Američankou Danielle Collinsovou, druhý hráč mužského žebříčku Španěl Carlos Alcaraz půjde na Lorenza Sonega z Itálie. Do akce půjdou také například Jessica Pegulaová ze Spojených států či Němec Alexander Zverev.