Pohádková noc českých tenistek. Krejčíková pak rozplakala Navrátilovou slovy o Sametové revoluci

Bylo to nečekané, ovšem o to hodnotnější ozvláštnění jindy fádních projevů při ceremoniálech.

„17. listopadu 1989 byli Češi a Slováci jeden národ a měli jsme velmi statečné studenty a občany, kteří vyšli do ulic a demonstrovali proti nedemokratickému režimu, který u nás tehdy byl,“ začala Krejčíková.

„A díky nim a jejich oběti teď moje generace může žít v krásné zemi bez omezení. A svobodně.“

Když hovořila, v řadě za ní pohnutě naslouchala Navrátilová, jejíž jméno nese trofej pro deblové šampionky Turnaje mistryň. Legendární tenistka vzpomínala na rok 1975, kdy emigrovala z Československa do USA, i další příkoří, která jí komunistická zlovůle připravila.

„Aby všichni rozuměli, co se tehdy dělo, máme tu Martinu Navrátilovou, která byla donucena emigrovat z Československa kvůli režimu, který u nás tehdy byl,“ připomněla Krejčíková, čímž osmnáctinásobnou grandslamovou šampionku rozplakala.



„Jsem ráda, že tento režim už tady není a můžeme žít svobodně. Ráda bych všem poděkovala za to, co udělali, a jak byli stateční. Jsem velmi pyšná na to, že jsem z České republiky.“

Turnaj mistryň příloha iDNES.cz

Za svá chrabrá slova sklidila od diváků na stadionu potlesk. A jelikož celou dobu promlouvala v angličtině, na pozápasové tiskovce přilákala pozornost zahraničních reportérů.

„Když jsem se podívala na internet a viděla, že doma všichni oslavují 17. listopad, řekla jsem si, že by bylo pěkné připomenout tento důležitý den oslav svobody i lidem mimo Českou republiku,“ prozradila.

„Byla jsem z toho hodně nervózní, dalo by se říct, že víc než v zápase. Moc si totiž vážím toho, co pro nás předchozí generace udělala. Nechtěla jsem to v angličtině pokazit. Chtěla jsem to udělat dobře, aby mi lidi rozuměli. Snad se mi to povedlo.“

Její parťačka Siniaková sedící hned vedle obratem přikývla: „Povedlo!“

O tom, že Krejčíková svůj projev přednesla výtečně, svědčila i reakce Navrátilové. „Bylo vidět, že ji to docela hodně zasáhlo. Asi se jí vrátily vzpomínky, jak to bylo těžké a náročné,“ uvažovala řečnice.



„V té době to muselo být příšerné, když se musela rozhodnout, jak se rozhodla. Na druhou stranu si jí strašně vážím, že měla kuráž a byla tak vnitřně silná, že to dokázala. Přestože pak nebyla v Česku a byla daleko od rodičů a svých nejbližších, tak se s tím dokázala vypořádat a stala se z ní úžasná legenda a úžasný člověk.“

Po silném okamžiku přímo na kurtu se současná a bývalá šampionka potkaly, obsah rozhovoru ovšem Krejčíková prozradit nechtěla: „Něco jsme si řekly, ale zůstane to jen mezi námi.“

Dovolená? Pláž a nezdravé jídlo

Navrátilová během veleúspěšné kariéry získala mimo jiné 13 deblových titulů z Turnaje mistryň, Krejčíková se Siniakovou ve středu v Guadalajaře ukořistily první. Ve finále předčily belgicko-tchajwanský pár Mertensová, Sie Šu-wej 6:3 a 6:4.

„Je úžasné, jak se nám týden celý povedl,“ libovala si Siniaková. „Obě jsme hrály dobře, udržovaly jsme si týmového ducha a bojovaly.“

České deblistky tak zakončily skvostný rok, během nějž dobyly pět turnajů, včetně Roland Garros a olympijských her.



„Byla to pro mě úplně famózní sezona,“ rozplývá se Krejčíková. „Věřím, že příští rok budeme hrát stejně dobře a že se zase kvalifikujeme na Turnaj mistryň. Jsme dobré duo, těším se na další věci, které spolu zažijeme.“

Jinými slovy: v roce 2022 neplánuje omezovat čtyřhru na úkor singlu. Touží patřit do špičky v obou disciplínách.



„Je to těžké, ale když se v obou kategoriích daří a užíváte si to, tak proč s jednou přestávat?“ pokládá si Krejčíková řečnickou otázku. „Doufám, že to v nové sezoně zase rozjedeme.“

Než se ovšem tenistky pustí do přípravy, vychutnají si zaslouženou dovolenou. „Odjedu pryč, za teplem a sluníčkem,“ plánuje Krejčíková. „Vyvalím se na pláži, do toho nezdravé jídlo, ať si to konečně užijeme.“