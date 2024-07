S českým rekordem do semifinále. Plavkyně Seemanová začala úspěšně

„Je to super, rekord a postup jako třešnička, to je naprosto skvělý. A to jsem se hlavně chtěla jen seznámit s olympijským bazénem,“ těšila se čtyřiadvacetiletá plavkyně, jejíž hlavní disciplínou je 200 metrů volný způsob. Své vlastní české maximum z loňského listopadu vylepšila o 25 setin.

Seemanová se na pařížskou olympiádu naladila čtyřmi medailemi z červnového mistrovství Evropy v Bělehradě, z toho dvě byly zlaté.

Nejrychlejší v rozplavbách byla mistryně světa z loňska Číňanka Čang Jü-fej, jež na olympiádě obhajuje stříbro.

Po stovce motýlek Seemanovou čekají v olympijském bazénu ještě od neděle kraulová dvoustovka, poté poloviční trať a polohový závod na 200 metrů.