Zemřel legendární Pete Rose. Baseballista s rekordem odpalů i sázkařským škraloupem

„Byl to jeden z nejurputnějších bojovníků, které baseball poznal. Nikdy nesmíme zapomenout na to, co dokázal,“ uvedl v prohlášení majitel Cincinnati Reds, za které Rose odehrál devatenáct sezon, Bob Castellini.

Kromě urputných bojů a pohledných akcí se Rose zapsal do historie MLB rekordním počtem odpalů i dosud nepřekonaným zápisem 3 562 odehraných zápasů. Přesto v baseballové Síni slávy chybí.

Během 24 sezon aktivní kariéry se dočkal mnoha ocenění, třeba hned v roce 1963, kdy si vysloužil cenu pro nováčka roku Národní ligy.

V jeho první sezoně také vznikla přezdívka Charlie Hustle (spěchající Charlie), která ho provázela po zbytek života. Jednou byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálových bojů a jednou získal tuto cenu za výkony v základní části Národní ligy.

Pete Rose se vrhá ke třetí metě v utkání s New York Yankees.

Většinu svého života spojil s Reds, se kterými vyhrál Světovou sérii v letech 1975 a 1976, a po konci kariéry je čtyři sezony vedl. A právě během jeho manažerského působení se provalila kauza, která obraz legendárního polaře nenávratně poškodila.

V roce 1989 začalo vyšetřování Rose kvůli podezření z baseballových sázek. Přestože sám pochybení odmítal, vyšetřovatelé shromáždili dostatek výpovědí, dokumentů a telefonním odposlechů, aby dokázali, že Rose skutečně během sezon 1985 až 1987 sázel na zápasy včetně těch Reds.

To samozřejmě odporovalo pravidlům ligy, a tak MLB udělila Roseovi doživotní zákaz činnosti. „Jeden z největších hráčů historie se zapletl do činnosti, která poškodila sport, a nyní musí žít s následky svých činů,“ řekl tehdy předseda ligy Bartlett Giamatti.

A právě kvůli zákazu činnosti nemohl Rose vstoupit do Síně slávy.

Přestože později se k sázení doznal, závažnost jednání zpochybňoval. „Nemyslím si, že sázení je morálně špatné,“ napsal ve svých memoárech v roce 2019. Kromě sázení byl navíc usvědčen z krácení daní, v hazardu pokračoval trávením času v kasinech.

Pete Rose zdraví fanoušky klubu Philadelphia Phillies, za který odehrál čtyři sezony.

Dožil se smíření a pocty alespoň s Reds. V roce 2016 ho zvolili do vlastní Síně slávy, o rok později mu před domovským stadionem odhalili bronzovou sochu znázorňující jeho legendární šipku ke třetí metě v zápase s New York Yankees v roce 1976 a číslo 14, které Rose nosil, slavnostně vyřadili z užívání.

„Dělal jsi nás všechny lepší, bez ohledu na to, jaké životy jsme vedli. Nikdo tě nedokáže nahradit,“ napsal v pondělí Roseův kolega z Reds Johny Bench.