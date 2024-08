Rekordní basketbal na olympijských hrách. Atlanta překonána o deset tisíc

Před 28 lety přišlo na 92 utkání mužů a žen do obří haly SuperDome s kapacitou přes 30 tisíc míst celkem 1 068 032 fanoušků. Letos byl tento počet překonán, i když na play off se basketbalové týmy přesunuly z fotbalového stadionu v Lille do pařížské haly Bercy, kam se vejde jen 13 tisíc diváků.

Průměrná návštěvnost činila 20 737 diváků. Na mužské zápasy chodilo v průměru 21 711 fanoušků, na ženská utkání jen o něco málo méně (19 763).

Závěrečný zápas základní části turnaje žen v Lille mezi domácí Francií a Austrálií dokonce přinesl divácký rekord na ženském basketbale v Evropě - 27 193 lidí.

Oba turnaje ovládly favorizované americké týmy. Muži zvítězili na páté olympiádě za sebou, ženy vyhrály dokonce poosmé v řadě.