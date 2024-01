Satoranský pomohl 13 body Barceloně k další výhře, Veselý dal osm bodů

Barcelona uspěla v soutěži potřetí za sebou a díky lepšímu skóre vystřídala na druhém místě Boloňu, která podlehla na hřišti Maccabi Tel Aviv 78:95. Katalánci mají stejně jako italský tým bilanci 14:6. V čele je Real, který vyhrál 18 z 20 zápasů.

„V zápase jsou vždycky lepší a horší momenty. Jsem velmi šťastný, že jsme na konci zápasu hráli skvěle v obraně, protože útok nám v tu chvíli moc nefungoval. Díky tomu jsme dokázali zápas vyhrát. Je fajn, že pokračujeme v přidávání vítězství, především doma,“ řekl Satoranský Euroleague TV.

„Euroligová sezona a vůbec basketbalová sezona v Evropě je velmi dlouhá. Během celého roku si projdete řadou dobrých i špatných momentů. My jsme teď znovu využili výhodu domácího prostředí. Zbývá nám ještě jeden domácí zápas z té série, abychom si vybudovali co největší sebevědomí, které si pak vezmeme na venkovní šňůru a do nejdůležitější fáze sezony,“ dodal český rozehrávač.

Euroliga basketbalistů - 20. kolo: FC Barcelona - Olympiakos Pireus 86:78 (za domácí Satoranský 13 bodů, 5 asistencí, 3 doskoky, Veselý 8 bodů, 3 asistence, 2 doskoky) Maccabi Tel Aviv - Boloňa 95:78.

