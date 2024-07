Pohádka jihosúdánských obrů nekončí, v olympijské premiéře zvítězili

Alvarado, jenž v NBA hraje za New Orleans, si v závěru prvního poločasu při kolizi se spoluhráčem pod košem poranil kotník a odbelhal s pomocí do šatny, v zápase ale pokračoval. Portorický tým, který je na olympiádě po 20 letech, vedl po 20 minutách hry o čtyři body. Ihned po přestávce ale o náskok přišel a ve zbytku utkání měl navrch soupeř.

Zápas začal trapasem, neboť pořadatelé zahráli Jižnímu Súdánu, který byl založen teprve před 13 lety, hymnu Súdánu. Po chvíli přestala hudba hrát, z hlediště se ozývaly nespokojené reakce diváků a hráči se tvářili rozpačitě. Fanoušci je podpořili potleskem.

Momenty ze zápasu Jižní Súdán – Portoriko:

„Řekl bych, že to ještě přililo olej do ohně,“ řekl Jones k omylu s hymnou. Motivaci měl jeho tým už tak velkou. „Mám pocit, že si spousta lidí myslí, že sem nepatříme, že si nezasloužíme tady být. Ale myslím, že na to máme plné právo. Věříme si jako tým. Jsme přesvědčeni o tom, co jsme zatím dokázali. Musíme v tom pokračovat,“ uvedl hráč se zkušenostmi z NBA.

Od 17:15 se ve skupině C utkají hlavní favorité turnaje Američané, kteří usilují o páté zlato v řadě, se Srbskem.