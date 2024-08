Basketbalistky USA slaví desáté olympijské zlato, Francii udolaly o bod

Nejlepší hráčkou amerického výběru ve finále byla A’ja Wilsonová, která zaznamenala double double za 21 bodů a 13 doskoků. Francouzkám k premiérovému zlatu nepomohlo ani 19 bodů Gabby Williamsové, která při závěrečné trefě s klaksonem přešlápla a zapsala jen dva body místo tří, které by utkání poslaly do prodloužení. Valériane Ayayiová z USK Praha nastřílela devět bodů.

„Je to úžasné. Podařilo se nám vybudovat opravdovou dynastii. Jsem hrdá, jakou odolnost jsme ukázaly. Mohlo nám to několikrát uniknout, ale nakonec jsme to zvládly,“ řekla Wilsonová.

Američanky prodloužily pod pěti kruhy neporazitelnost na 61 zápasů. Naposledy prohrály v semifinále v Barceloně 1992. Dvaačtyřicetiletá Diana Taurasiová, která dnes do utkání nezasáhla, získala jako první basketbalistka na olympijských hrách šesté zlato.

Jedenáctinásobné mistryně světa z USA vyhrály první čtvrtinu o šest bodů, ve druhé desetiminutovce se ale začaly pod košem soupeřek hůře prosazovat a Francouzky srovnaly. Fanoušky v hale Bercy potěšila i trefa Marine Fauthouxové takřka z půlky hřiště na 23:23. Američanky měly v prvním poločase 13 ztrát.

Francouzské basketbalistky smutní po prohraném olympijském finále.

Na začátku druhé půle jim navíc Francouzky odskočily a dostaly se do desetibodového vedení 35:25. Teprve poté favoritky zlepšily obranu, začaly hrát týmověji a manko smazaly.

Utkání rozhodla dramatická koncovka. Američanky získaly po dvou trestných hodech Kelsey Plumové jedenáct sekund před koncem vedení 65:61. Domácí ale udržela ve hře trojka Williamsové. Následoval další faul, po němž proměnila klíčové dva trestné hody Kahleah Copperová. Francii ale stačily i tři sekundy na závěrečnou střelu. Williamsová ji znovu proměnila, jenže při ní přešlápla čáru oblouku a dvoubodový koš na vyrovnání nestačil. Dosud nejtěsnějším rozdílem vyhrály Američanky olympijské finále v Soulu 1988 proti Jugoslávii, kdy zvítězily 77:70.

Francouzky získaly třetí olympijskou medaili v historii a skončily druhé stejně jako v Londýně 2012. Vylepšily také tři roky starý bronz z Tokia. „Hráček je mi líto, protože dva měsíce bojovaly a tvrdě pracovaly. Bylo to pozoruhodné, co dnes ukázaly. Smekám před tímto týmem. Daly do toho hrozně moc a nakonec rozhodly maličkosti. Tak už to ale ve sportu chodí,“ řekl francouzský trenér Jean-Aime Toupane.