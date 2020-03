Basketbalista Schilb ve francouzské karanténě: strašidelná sanitka, zákazy a vybílené regály

Remeš Přestože ministerstvo zahraničí USA vyzvalo americké občany, aby se kvůli pandemii koronaviru vrátili domů, americký basketbalista s českým pasem Blake Schilb zůstal ve Francii. V Remeši bere po přerušení ligy omezenou výplatu, během karantény se stará o své čtyři děti a pomáhá jim s úkoly.

„Výnos ministerstva se mě dotýká, protože člověk si uvědomí ohromný rozsah a vážnost toho všeho. Pro tuhle chvíli tu ale s rodinou zůstáváme. Vedení ligy ještě nerozhodlo o zrušení zbytku sezony, takže tyhle dny nějak cvičím doma a pomáhám dětem se školními úkoly. Sháníme maximum informací, snažíme se zůstat zdraví a žijeme ze dne na den,“ řekl Schilb v tiskové zprávě.

Americké ministerstvo zahraničí navíc ve výzvě uvedlo, že pokud se občané USA nevrátí včas, nebude to pro ně nějakou dobu možné. „Je to jistě velká otázka. Některé ligy už definitivně skončily a tohle vládní nařízení dává hráčům šanci na návrat. Jenže některé soutěže sezonu jen přerušily a hráči jsou stále vázáni platnými kontrakty,“ přidal Schilb.

Kdyby se pak basketbalisté v případě obnovení ligy nemohli do Evropy vrátit, bylo by to podle Schilba porušení smlouvy. „Tady ve Francii by přišli o peníze z platu, podporu v nezaměstnanosti nebo o vládní podporu,“ řekl hráč Remeše, který v minulosti působil v Nymburku, má českou manželku a od roku 2015 Českou republiku i reprezentuje.

„Navíc by bychom s dětmi měli stěhování moc. A pokud by byl skutečně vydán zákaz vrátit se do Států později, zůstali bychom dál ve Francii až do přípravy na olympijskou kvalifikaci, anebo bychom se přesunuli do Česka,“ připomněl Schilb kvalifikaci na hry v Tokiu, která se má hrát v červnu.



Všechno zlé však bývá pro něco dobré a Blake si během karantény v 36 letech vyzkoušel, jak asi bude vypadat život po ukončení kariéry. „Máme teď doma pěkný šrumec, protože děti samozřejmě nemají školu. Dává mi to jiný pohled na život a na to, jaké to bude po skončení kariéry, v období přechodu k další práci už mimo palubovky,“ prohlásil.

„Člověk je psychicky jistě trochu dole, ale má prostor uvažovat o tom, jak to jednou bude vypadat a jaké budou možnosti, aby se dokázal i dál postarat o své nejbližší,“ řekl basketbalista, který vedle úkolů s dětmi také doma cvičí. „Máme pravidelné společné cvičení. Běháme po bytě, praktikujeme i jógu, aby to pro děti bylo zajímavé a mohly se taky odreagovat,“ dodal.

Koronavirem se po celém světě nakazilo přes 300 tisíc lidí a 13 tisíc jich zemřelo. Ve Francii si nákaza vyžádala přes 14.000 nakažených a téměř 600 mrtvých. Podle Schilba se však stále najde mnoho lidí, kteří přesto koronavirus podceňují. „Čísla hovoří sama za sebe,“ prohlásil.

Blake Schilb v zápase Česko vs. Lotyšsko.

„Člověk tu teď musí mít speciální potvrzení na možnost odejít z domu. Musí ho pořád nosit u sebe, jinak ho můžou pokutovat dvěma sty eur, možná i zatknout. A když se tohle děje jen kvůli opuštění bytu, je to fakt vážné,“ přidal Schilb, který sám loni v prosinci, kdy nákaza odstartovala v Číně, neviděl situaci příliš dramaticky.



„Je ale šílené o tom takhle mluvit, protože když se objevily první zprávy o ohnisku nákazy, říkal jsem spoluhráči Jimmymu Baronovi, ať se na to podívá. Nejdřív jsme to nebrali nějak vážně. Lidi, které ukazovali na videích, ten virus ale úplně složil a my nechápali, že to může být až tak vážné. Já si pak začal zjišťovat víc informací a teď jsme v situaci, kdy se snažíme čelit tak rozsáhlému dopadu té epidemie,“ dodal.

Podle Schilba mohou lidé ve Francii opustit byt jen v případě, že si jdou koupit nejnutnější věci do domácnosti, k lékaři, do práce nebo když v naléhavém případě musejí do nemocnice. „Pokud máš symptomy, musíš zavolat na horkou linku číslo 15, kde je ale minimální čekačka dvě hodiny, než se ti někdo ozve,“ řekl Schilb.

„A možná dalších několik hodin trvá, než za tebou přijedou. V týdnu jsem tu před domem viděl ambulanci, kdy sestra i doktor vystoupili od hlavy k patě zakrytí a šli za někým do našeho domu. To už jsem si říkal: Do pytle... Takové věci člověka vystraší,“ uvedl.

Ve Francii zatím není povinnost nosit roušky, ale lidé už podle Schilba vykupují obchody kvůli zásobám. „Před pár dny jsem chtěl koupit pár vajíček, ale žádná neměli. A v regálech chybělo i mléko. Lidi toho doma vrší kvanta a ty na jednu stranu chápeš jejich obavy, na druhé to ale berou ostatním včetně mě. Stává se to tedy i zdrojem napětí mezi lidmi a to není příjemné,“ poznamenal.

Schilb zatím netuší, jestli se francouzská liga ještě rozběhne. Rozhodnout by se mělo koncem dubna, ale český reprezentant v pokračování moc nevěří. „Jsou prý čtyři scénáře, jak to může dopadnout, tak uvidíme. Teď jsme na částečném úvazku, kdy dostáváme určitý podíl mzdy. Věřím, že si budeme moct dojít vyzvednout podporu v nezaměstnanosti, až bude možné chodit i na úřady,“ popsal Schilb.