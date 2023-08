Do dolů s vámi! Basketbaloví vicemistři skládali v rámci tréninku dvě tuny uhlí

„Naše marketingová manažerka Klára Krata se před trenérem zmínila, že jí přivezli domů dvě tuny uhlí, které se chystá složit. Trenér se toho chytil a řekl, že to bude zajímavé zpestření tréninkového procesu. Kluci běželi od haly čtyři kilometry, naplnili pytle uhlím, které vynosili po schodech a pak je složili ve sklepě. A zase běželi zpátky,“ přiblížil Jakub Důra, sportovní manažer českých vicemistrů.

Brigádu si vychutnali i americký rozehrávač A. J. Walton, neužitečnější hráč minulé sezony NBL, anebo novic Maksim Šturanovič. Jen další posilu Michaela Cubbageho lopota s lopatou minula, ze zámoří přiletěl o fous později.

„Náš kapitán Tomáš Pomikálek si rýpal do Waltona, že mu to jde i s lopatou,“ pobavilo Důru. A Pomikálek ukázal své vypracované tělo, jako jediný si sundal v úmorném vedru tričko.

Hráči Armexu proti rozhodnutí kouče Grepla neprotestovali. „Pro spoustu z nich to byl zážitek. Myslím, že velká část týmu skládala uhlí poprvé a možná naposledy. I z edukačního pohledu to byl výborný krok. Fyzicky to účinek také mělo, trenér byl spokojený,“ tvrdil Důra. „A to, co by Klára s manželem nosili do sklepa dva dny, zvládl celý tým za dvacet minut.“

Video mělo na sociálních sítích Válečníků velký ohlas a fanoušek Jan Čákora ho na nich vtipně glosoval. „Hláška z tribuny ‚poslal bych je fárat uhlí‘ právě nabrala svůj rozměr,“ napsal.