Vítězové obou konferencí NBA vstoupili do play-off porážkou. Milwaukee se nevyplatilo šetřit hráče

Orlando (USA) Oba vítězové konferencí nezvládli vstup do play off basketbalové NBA. Milwaukee překvapivě podlehlo Orlandu 110:122 a Los Angeles Lakers nestačili 93:100 na Portland, který si postup do osmifinále musel vybojovat v předkole. Miami zvítězilo nad Indianou 113:101 a Houston přehrál Oklahomu 123:108.

Milwaukee bylo jasně nejlepším týmem základní části, a tak si v jejím závěru dovolilo šetřit hráče, ale tento tak se zřejmě nevyplatil. Bucks se těžko dostávali do tempa a už ve druhé čtvrtině prohrávali o 18 bodů. Pak se sice spoluhráče snažil nakopnout Janis Adetokunbo, který měl hlavní zásluhu na snížení na rozdíl jediného bodu 68:69, ale Orlando už vedení nepustilo.

Favorité Clippers a Toronto zakončili základní část NBA výhrami, Philadelphia přestřílela Houston Nikola Vučevič k tomu přispěl svým nejlepším výkonem v play off v podobě 35 bodů a 14 doskoků. Terrence Ross přidal 18 bodů. Za Milwaukee zaznamenal Adetokunbo 31 bodů, 17 doskoků a sedm asistencí. V posledních 11 minutách ale dal jediný bod a vypadal frustrovaně. „Proti takovým týmům musíte být opravdu připraveni na jejich hru. A my se připravili na všechno. Předvedli jsme skvělý výkon na obou stranách hřiště a výborně jsme plnili plán,“ těšilo Vučeviče. „Naším cílem bylo co nejvíce to ztížit Janisovi a ucpat prostor pod košem. Při bránění Janise si výborně vedl Gary Clark,“ dodal. Zklamání prožili také Lakers, na které si vyšlápli rozjetí Blazers. Portland už od restartu soutěže po dlouhé pauze zaviněné pandemií koronaviru hraje „o život“, neboť mu hrozilo, že v play off bude chybět. Dostal se do dobré formy, kterou potvrdil i proti favoritovi. Už v první čtvrtině vedli Blazers o 16 bodů. Lakers se zmátořili a v poslední čtvrtině šli do šestibodového vedení, ale pak se začali trápit v útoku a v posledních sedmi minutách dali jen šest bodů, zatímco Portland trefoval střely za tři body. Klíčová byla zejména trojka Damiana Lillarda tři minuty před koncem, na kterou navázal trojkou Carmelo Anthony. Lillard nastřílel 34 bodů, C.J. McCollum mu pomohl 21 body a Jusuf Nurkič 16 body a 15 doskoky. Na straně Lakers si LeBron James připsal svůj 24. triple double v play off, když nasbíral 23 bodů, 17 doskoků a 15 asistencí, ale i on se v poslední čtvrtině trápil. Houstonu sice chyběl zraněný Russell Westbrook, i tak si snadno poradil s Oklahomou. Především díky Jamesi Hardenovi, který zaznamenal 37 bodů a 11 doskoků. Už ve druhé čtvrtině vedli Rockets o 21 bodů a nedali soupeři šanci na zvrat. Velmi dobře zahráli i náhradníci Rockets, zejména Jeff Green s 22 body. Celkem dal Houston 20 trojek. Danilo Gallinari za Oklahomu vyrovnal svůj nejlepší výkon v play off 29 body. Miami se na výhru nadřelo více, když dvakrát pustilo Indianu do mírného vedení. V poslední čtvrtině to bylo na 87:85. Pak ale uplatnil své zkušenosti Goran Dragič, který dal během tří minut devět ze svých 24 bodů bodů a zápas rozhodl. Vzápětí navíc sebral soupeři naději dvěma trojkami Jimmy Butler, který byl s 28 body nejlepším střelcem zápasu.