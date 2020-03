Basketbalisté Milwaukee prohráli v NBA potřetí za sebou, Raptors slaví výhru nad Utahem

Vedoucí tým tabulky basketbalové NBA Milwaukee utrpěl třetí porážku za sebou. Bucks bez svých šesti nejlepších střelců sezony podlehli třetímu celku Západní konference Denveru na jeho palubovce 95:109. Toronto si jako druhý tým Východu po Milwaukee zajistilo postup do play off, obhájci titulu Raptors zvítězili v hale Utahu 101:92.

Kouč Milwaukee Mike Budenholzer nechal odpočívat mimo jiné nejužitečnějšího hráče minulého ročníku Janise Adetonkunba, který má problémy s kolenem. Výrazně oslabení Bucks vedli pouze chvíli v úvodu utkání, první část nakonec domácí ovládli 39:24.



Ve druhé čtvrtině si vypracovali Nuggets až šestnáctibodový náskok, který se ale do poločasu smrskl na polovinu. Také třetí dvanáctiminutovku pro sebe získali hosté, a to i kvůli kontroverznímu rozhodnutí sudích. Po razantní smeči Jamala Murrayho v závěru totiž rozhodčí koš neuznali a odpískali prorážení na bránícího D.J. Wilsona.

„Bylo to bláznivé, nepřišlo mi, že by to byl faul,“ divil se náhradník Jerami Grant, s 16 body jeden ze šesti střelců Denveru, kteří měli na kontě dvouciferný počet bodů.

NBA: Atlanta - Charlotte 143:138 po 2. prodl., Denver - Milwaukee 109:95, Utah - Toronto 92:101.



„Tohle prostě nebyl faul. Měl jsem výhodu jednoho kroku před soupeři, chtěl toho využít, tak jsem šel ke koši,“ popisoval Murray, autor 21 bodů. Jeho kouč Mike Malone později vysvětlil, že si nevzal výzvu, protože se mylně domníval, že už žádnou nemá.

Situace a její vyhodnocení ale domácí a jejich fanoušky nakoply a stav z pohledu Denveru 74:71 dlouho nezůstal. Poslední čtvrtinu Nuggets získali v poměru 33:24, porazili Milwaukee i podruhé v sezoně a uštědřili Bucks čtvrtou venkovní porážku za sebou, kterou 23 body neodvrátil Kyle Korver.

„Fanoušci v hale byli fenomenální. Po té kontroverzi reagovali hlasitě na každou akci, zisk, doskok nebo koš. Když nás takhle podporují, vracíme jim to na hřišti, tak jako dneska,“ dodal Murray, který stihl ještě pět doskoků a šest asistencí. Dvacet bodů a 10 doskoků obstaral Paul Millsap. Pivot Nikola Jokič měl 10 bodů, devět doskoků a sedm asistencí.

Triumf Toronta režírovali Serge Ibaka s 27 body a 13 doskoky, Kyle Lowry s 21 body a sedmi asistencemi a také Pascal Siakam, který zaznamenal 27 bodů, 11 doskoků a osm asistencí. Domácím nebylo nic platných 20 bodů střídajícího Joa Inglese. Patnáct bodů nastřílel Royce O’Neale.

Třetí pondělní utkání v NBA rozhodovalo prodloužení. Po dvou přidaných pětiminutovkách nakonec výhra zůstala v Atlantě, protože Hawks zdolali Charlotte 143:138. Na obou stranách se blýskli hlavně rozehrávači. Domácí Trae Young stihl 31 bodů a 16 asistencí. Hostující Terry Roziers si vylepšil osobní maximum na 40 bodů. V dresu Hornets přidal 27 bodů a 10 asistencí Devonte’ Graham.