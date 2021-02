Basketbalisté na závěr kvalifikace ME konečně zabrali a porazili Belgii. Možná neskončí poslední

Vilnius Čeští basketbalisté se rozloučili s kvalifikací mistrovství Evropy v „bublině“ ve Vilniusu výhrou nad vítězem skupiny C Belgií 91:86 a ukončili sérii čtyř porážek. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga mají šanci na posun z posledního místa tabulky na konečné třetí, pokud dnes v přímém souboji o postup prohraje Dánsko s Litvou.

Češi měli na šampionátu, který se bude hrát od 1. do 18. září 2022 v Praze, Tbilisi, Miláně, Kolíně nad Rýnem a Berlíně, účast dopředu zajištěnou. Belgičané postoupili v sobotu díky výhře nad Dánskem. Dnes se Ginzburgovu výběru podařilo oplatit soupeři listopadovou porážku (62:90), která byla jejich nejvyšším debaklem od 7. září 2017, kdy na mistrovství Evropy v Kluži prohráli s Chorvatskem 69:107.

Na prvním úspěchu od loňské únorové výhry v Pardubicích nad Dánskem (75:71) se podílel 24 body kapitán Vojtěch Hruban, o dva méně zaznamenal další křídelní hráč Jaromír Bohačík. Za Belgii dal 23 bodů rozehrávač Nymburka Retin Obasohan.

„Trénovat tým, který má jistý postup, není jednoduché. Nejezdíte s plnou soupiskou, snažíte se dát minuty dalším. Vyhráli jsme díky maličkostem a věcem, které se nám povedly. Celkově jsme ale hráli dobrý zápas. Samozřejmě jsme dělali chyby. Gratuluji Belgii k postupu a my se teď budeme soustředit na kvalifikaci na olympiádu a EuroBasket 2022,“ řekl Ginzburg.

Český tým díky osmibodové šňůře získal hned na začátku vedení 8:2 a brzy i 18:8, přičemž Belgičané aspoň trochu drželi krok jen díky dvěma trojkám. Ty se ale v kontrastu se sobotním duelem dařily především Ginzburgovu týmu. Zatímco při porážce s Litvou (74:94) trefili reprezentanti jen čtyři z 21 pokusů, tentokrát stihli stejný počet za první čtvrtinu ze sedmi střel a nakonec jich dali 11 z 21.

K Ondřeji Sehnalovi, Bohačíkovi a Martinu Křížovi se trojkou přidal sekundu před koncem první čtvrtiny Vojtěch Hruban a stanovil stav 24:14. Navíc se dařilo Čechům ze začátku bránit úspěšně Obasohana a zlepšený výkon dokumentovaly povedené průniky Kříže či Bohačíka.

Do dobré pohody se dostal s celým týmem i kapitán Hruban, který se svojí první úspěšnou střelou v zápase naladil a do poločasu stihl nasázet dalších 13 bodů včetně tří trojek, na které si troufal z různých a těžkých pozic. Byl z toho dokonce i patnáctibodový náskok.

Belgičané se vraceli na kontakt díky Obasohanovi, který po poločase po trojce ještě dvakrát obral o balon Hrubana, ale zatímco v první situaci proměnil únik, ve druhém neuspěl a ještě daroval klubovému spoluhráči nesportovním faulem dva trestné hody. Místo snížení na sedm bodů to tak bylo o jedenáct.

Obasohan, jehož doplnili úspěšnou střelbou z dálky i spoluhráči, ale postupně začal kralovat utkání a smečí na konci třetí čtvrtiny se posunul na 23 bodů a snížil na 65:69. Ve 34. minutě se Belgičané poprvé od začátku utkání vrátili do vedení, když Thomas Akyazili obral o míč Tomáše Vyorala a košem a proměněným trestným hodem otočil na 73:72.

„Věděli jsme, že nám to nepůjde tak jako v první půlce po celou dobu zápasu. Oni jsou silnější a měli lepší rotaci. My jsme udělali pár chyb, hlavně při rotaci v obraně. Obasohan hrál skvěle. To všechno je dostalo zpátky do hry,“ uvedl Ginzburg.

Češi si ale rychle vzali vedení zpět i díky rychlým pěti bodům Bohačíka a také třem trestným hodům Vyorala, který navíc vzápětí napodobil trojku Emmanuela Lecomteho. Vytouženou výhru už si český tým vzít nenechal.

„Asi to nebyl nejkrásnější basket, ale my jsme chtěli hrozně vyhrát. I když se teoreticky o nic nehraje, tak pro nás je důležitý každý zápas. Začali jsme dobře, dostali se do vedení a drželi jsme vedení celý zápas a nakonec to ubojovali,“ uvedl pivot Martin Peterka, který přispěl 11 body a třemi doskoky. „Chtěli jsem vyhrát za každou cenu. Je to dobré pro sebevědomí do budoucna, nechtěli jsme kvalifikaci končit porážkou,“ dodal.