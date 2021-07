Čeští basketbalisté zvítězili nad Kanadou, jsou ve finále olympijské kvalifikace

Victoria (Kanada) Čeští basketbalisté porazili ve Victorii v semifinále kvalifikace o olympijské hry favorizovanou domácí Kanadu 103:101 po prodloužení a ve finále je čeká Řecko, které vyhrálo nad Tureckem 81:63. Zápas o Tokio začne v noci na pondělí v 1:05 SELČ.

Češi v základní hrací době ani jednou neprohrávali, ale 11 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny trojkou vyrovnal Andrew Wiggins na 94:94. V prodloužení strhující zápas rozhodl 1,8 vteřiny před jeho závěrem kapitán Tomáš Satoranský.



„Byl to úžasný zápas. Něco takového jsem nečekal. Už před zápasem jsem hráčům říkal, že každý z nich je vítěz a že se v basketbale může stát úplně vše. Což jsme dokázali. Většinu zápasu jsme hráli dobře, ale ke konci jsme měli problémy s tlakem soupeře. V prodloužení ale hráči ukázali, že jsou vítězové, kteří věří za každé situace. A ta poslední střela Satyho byla parádní,“ řekl na tiskové konferenci trenér českého týmu Ronen Ginzburg.



Výhru jeho výběru nad kanadským týmem s osmi hráči z NBA řídil 31 body Blake Schilb, double double předvedl díky 14 bodů a 19 doskokům Ondřej Balvín. V základní sestavě vedle Satoranského, Jana Veselého a Jaromíra Bohačíka nastoupili poprvé Ondřej Balvín a Schilb, který do svého prvního střídaní v 9. minutě nastřílel 13 bodů.

„Lidé nás často pasují za outsidera. Kanada měla skvělou soupisku, byla celý zápas i v prodloužení silná, ale my jsme bojovníci. To je naše mentalita. Každý z nás je připraven tomu druhému pomoci, hrajeme jako bratři a můžeme spolu vyzvat kohokoliv,“ prohlásil Schilb.

Češi šli díky Bohačíkovi a Balvínovi do vedení 4:0 a brzy unikli až na 15:6. Kanaďané se během prvního poločasu sice dokázali pětkrát dostat na vyrovnaný stav, ale ne do vedení. K Schilbovi se přidal Patrik Auda, jenž stihl za poločas také dvouciferný počet bodů. Práci pod košem odváděl osmi body a osmi doskoky Balvín. Díky Bohačíkově trojce měli čeští basketbalisté o pauze osmibodový náskok.

Po spolupráci Satoranského s Veselým na začátku třetí čtvrtiny Češi unikli podruhé na rozdíl devíti bodů. O chvíli později to bylo po zakončení Satoranského a koši Schilba s proměněným trestným hodem o 13 bodů. Kanada se přiblížila devítibodovou šňůrou, ale před poslední desetiminutovkou Schilb trojkou zařídil vedení 67:60. Ve 32. minutě se po další Schilbově trefě z dálky a zakončení Veselého dostali do vedení o 12 bodů.

V 37. minutě musel ze hry Balvín, poté co jej po faulu Dwighta Powella ještě zasáhl padající Trey Lyles loktem a způsobil mu podle rozhodčích nesportovním faulem krvavé zranění na hlavě. Střídající Martin Peterka třemi ze čtyř šestek posunul stav na 86:77. Balvín se pak do hry vrátil.

Ještě 57 sekund před koncem šli Češi po úspěšných trestných hodech Satoranského do vedení o deset bodů, ale i díky trojkám Luguentze Dorta, RJ Barretta a Wigginse si vynutili prodloužení.

„V tuhle chvíli bylo potřeba se hlavně jen uklidnit. Bylo to jako bychom zase hráli za stavu 0:0. Ne každý tým se ale dokáže ze situace, v jaké jsme byli, sebrat. Tihle hráči jsou ale vítězové a nepřestávají věřit. Ukázali jsme to i na MS kde jsme také uspěli proti silnějším týmům. Hlavní síla tohohle výběru je v jeho charakteru,“ uvedl Ginzburg

Kanaďané sice šli v prodloužení po 21 sekundách díky další trefě z dálky Nickeila Alexandera-Walkera poprvé do vedení a utekli i na 99:94, ale obrat zařídili šestkami Balvín a svou sedmou trojkou v utkání Schilb. Po Wigginsově vyrovnaní v čase 44:45 po oddechovém času předvedl vítěznou akci Satoranský a střelou o desku rozhodl.

„Při oddechovém čase za mnou přišel a o ten poslední míč si řekl. Místo na pick and roll jsme to nakonec zahráli jeden na jednoho, ale zase ukázal, že je to vítěz,“ uvedl Ginzburg a dodal: „Vědomí, že nás dělí jedna výhra od olympiády, je skvělé. Musíme si ale na ten duel připravit a také si odpočinout. Hráli jsme dlouhé úseky s určitými hráči, bylo to all in, jak říkáme v kartách, ale doufám, že zregenerují a uspějeme ještě jednou. Povedl se nám skvělý příběh, ale zítra začínáme znova.“