Basketbalisté Svitav a Děčína si v lize obléknou retro dresy, v nichž se točil film Zlatý podraz

PRAHA Basketbalisté svitavských Turů nastoupí tuto středu (18:20, ČT Sport) k utkání 2. kola nejvyšší soutěže proti Děčínu v retro dresech připomínajících titul mistrů Evropy z roku 1946. Současně v těchto dresech hraje československý reprezentační tým ve filmu Zlatý podraz, který má premiéru 25. října letošního roku.

Svitavští basketbalisté připomenou tímto utkáním 100 let od vzniku republiky a také podpoří první český film z basketbalového prostředí.

Děčín rovněž nastoupí v retro dresech, které budou připomínat finálového soupeře z roku 1946, tým Itálie.



Celý klubový management Svitav pracoval na realizaci „retro“ utkání s Děčínem ve spolupráci se scénáristy filmu Jiřím Závozdou, Jakubem Bažantem a Kristínou Nedvědovou.

VIDEO: Koncovka zápasu s Itálií ve filmu Zlatý podraz Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Svitavy si vypůjčily od filmových tvůrců tehdejší reprezentační dres a podle něho vytvořili dres pro svůj tým, a také pro hosty z Děčína.



Hráči obou týmů pak mají na svých dresech název města, původní znak z dresů z roku 1946, na zádech svá jména a na přední levé straně logo soutěže v černobílém provedení.

„Když jsme si dresy zkoušeli, tak je to přece jen jiné. Materiál je hodně odlišný a také trenýrky jsou kratší. Dres z takového materiálu jsem měl na sobě jako malý žáček,“ svěřil se po vyzkoušení dresu kapitán Turů Roman Marko.

„Ale myslím, že si po pár minutách na hřišti na dresy zvykneme a bude to všechno v pohodě. Navíc Děčín má dresy jako my, jen v modrém provedení, tak to bude pro oba týmy stejné. Pro nás to ale bude utkání jako každé jiné v lize,“ dodal.



Utkání bude mít slavnostní háv. Diváci dostali doporučení, aby dorazili, pokud možno, v oblečení ze 40. let minulého století. V hale by před utkáním měla hrát hudba z období kolem druhé světové války.



Čestný rozskok provede jeden z herců z filmu Zlatý podraz Jan Mansfeld. Herec brněnského divadla Husa na provázku ztvárnil ve filmu stále žijícího legendárního basketbalistu Ivana Mrázka.



„My se na utkání velice těšíme a doufáme, že se na přijde podívat hodně diváků. Takový zápas se nehraje každý, možná jen jednu za kariéru. Je pro nás důležité, že svitavský basketbal o sobě dává vědět. Celý tým při zápase určitě odvede maximum a doufám, že si duel užijí hráči, trenéři, tak i všichni basketbaloví fanoušci,“ podotkl trenér Turů Lubomír Růžička.