Šestá prohra Chicaga v NBA. Satoranský nastřílel deset bodů, pak ale musel střídat kvůli faulům

New York Basketbalisté Utahu v NBA vyhráli 113:106 nad Chicagem a jednadvacátým domácím vítězstvím v řadě vytvořili klubový rekord. Za Bulls odehrál 25 minut Tomáš Satoranský, který zaznamenal 10 bodů, šest doskoků a čtyři asistence. Chicago i přes šestou prohru v řadě drží 10. příčku v tabulce Východní konference pro předkolo play off, ale Toronto se k němu opět přiblížilo poté, co rozstřílelo Golden State 130:77.

Pět zápasů bez výhry. Chicago se v NBA trápí, nepomohlo ani devět bodů Satoranského Chicago nad nejlepším týmem soutěže v prvním poločase krátce vedlo, k čemuž výrazně přispěl i Satoranský. Český rozehrávač dal v první čtvrtině nejprve rychle sedm bodů, ve druhém střídání pak krátce po sobě zaznamenal tři asistence a Bulls vedli 39:36. Jenže potom kvůli faulům musel Satoranský střídat a hráč Jazz začali potvrzovat roli favorita.

Postupně Utah utekl až na rozdíl 17 bodů. Donovan Mitchell dal 26 bodů a Rudy Gobert si připsal 19 bodů a 13 doskoků, ale Chicago se ještě vrátilo do hry. Dokonce snížilo na rozdíl tří bodů. Utah už si ale výhru utéct nenechal. Nejlepším střelcem Bulls byl s 25 body Thaddeus Young. „Proti Utahu je těžké hrát pick and roll, protože mají jednoho z nejlepších obránců ligy Rudyho Goberta. Naši rozehrávači si vedli docela dobře. Jazz však ukázali, jak jsou dobří,“ řekl trenér Chicaga Billy Donovan. Toronto zaznamenalo nejvyšší výhru této sezony NBA a také nejvyšší ve své historii. Raptors využili absence hvězd soupeře Stephena Curryho a Draymonda Greena a deklasovali Warriors o 53 bodů. Absolutním rekordem NBA zůstává výhra Clevelandu nad Miami o 68 bodů z roku 1991. Pascal Siakam dal za Toronto 36 bodů. Westbrook zapsal mimořádný triple double, Satoranského body Chicagu nestačily Debakl uštědřil také Phoenix soupeřům z Oklahoma City, které přehrál 140:103 hlavně díky skvělé první čtvrtině. Suns ji vyhráli o 30 bodů, když si pomohli šňůrou 19:0. Šlo o nejvyšší rozdíl v jedné čtvrtině v historii klubu. Devin Booker táhl Phoenix s 32 body, Chris Paul přidal 17 bodů a 12 doskoků. Hvězdou večera byl Janis Adetokunbo, který 47 body a 12 doskoky dovedl Milwaukee k výhře 127:109 nad Portlandem. Dvojnásobný nejužitečnější hráč soutěže vyrovnal své střelecké maximum v sezoně. Uspěli také obhájci titulu Los Angeles Lakers, kteří stále bez svých zraněných hvězd Anthonyho Davise, LeBrona Jamese či nové posily Andreho Drummonda porazili Sacramento 115:94. Svůj nejlepší střelecký výkon v tomto ročníku předvedl Kyle Kuzma, který dal za Lakers 30 bodů. Dallas i bez trenéra Ricka Carlisleho, který byl pozitivně testován na covid-19, zvítězili nad New Yorkem 99:86. Luka Dončič k tomu přispěl 26 body.