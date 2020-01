Basketbalistky 3x3 fingovaly kvůli kvalifikačním bodům turnaje. Přišly tím o olympijskou kvalifikaci

Praha Olympijské hry v Tokiu budou tento rok vůbec poprvé představovat novinku - turnaj basketbalistů 3x3. Mezinárodní basketbalová federace FIBA však vyřadila české reprezentantky z kvalifikace, důvodem je administrativní chyba v podobě manipulací s výsledky.

„Některé turnaje zařazené do světového rankingu nepořádá přímo federace, ale třetí strany. Při jednom z těchto turnajů došlo k omylu, když se na soupisce pro turnaj objevila hráčka, která v průběhu sezony některé turnaje odehrála, na tomto konkrétním turnaji ale nebyla. V tom samém termínu nastoupila v ligové soutěži v pětkovém basketbale. Při důkladné kontrole zjistila FIBA pochybení, proto ženský reprezentační tým potrestala odebráním bodů v rankingu federací,“ vysvětluje generální sekretář České basketbalové federace Michal Konečný v tiskové zprávě ČBF.

Šlo o reprezentantky v pětkovém basketbale Kateřinu Elhotovou s Alenou Hanušovou. Prvně jmenovaná hrála Euroligu s USK Praha ve Francii, druhá byla zraněná. Za tyto dva turnaje, které do systému zaregistrovala trenérka české reprezentace 3x3 Michaela Uhrová, se Česku připsalo několik set tisíc bodů, které měly vést k postupu do olympijské kvalifikace.

„Podstata toho, proč nás vyřadili, nebo respektive nám sebrali ty body, bylo za turnaje, které se neodehrály. Týkalo se to určitě nejvíc Katky Elhotové a Aleny Hanušové, které na tom turnaji byly napsané a figurovaly v sestavě, takže tady ta jména byla určitě velmi do očí bijící a tím se vlastně na to, že ten turnaj neproběhl, přišlo. Kdybych to neudělala, tak se do kvalifikace vůbec nedostaneme,“ obhajuje se Uhrová.

Chaosu v systému využilo Rumunsko

Současná trenérka svoji chybu uznala, smutným faktem však zůstává, že problémem je špatné nastavený systém kontroly. Namátkou třeba Rumunka Simona Argesanuová 19. října ‚nastoupila‘ v pěti různých týmech na osmi turnajích.

Současná trenérka basketbalistek Michaela Uhrová se raduje z triumfu na MS 2016.

A činila se i rumunská federace. Té se totiž povedlo během října těsně před uzávěrkou bodů do kvalifikace uspořádat 119 turnajů.

„Jedna hráčka odehrála i osm turnajů za den a nikomu to nepřijde podezřelé. Turnaje jsou valorizované, body započítané a Rumunsko je dokonce už přímo kvalifikované na olympiádu,“ nechápe Uhrová.

Činnost Rumunska je mimochodem dohledatelná i na oficiální stránkách FIBA 3x3.

Závěrečnou kvalifikaci v Indii tak okusí aspoň čeští basketbalisté.

„Poskytneme jim podporu, kterou jsme počítali, že poskytneme ženám a v podstatě i ženy by v tuhle chvíli zatím netrénovaly. Takže tady je trošku problém, že nikdo neví, jak to funguje. Je to poprvé v historii, kdy se něco podobného hraje, v ČR nejsou profesionální hráči, takže každý to musí kombinovat se svým zaměstnáním nebo pětkovým basketbalem,“ objasňuje v tiskové zprávě ČBF její tiskový mluvčí Martin Peterka.