Bavilo mě pracovat rukama, dělal jsem i v kravíně. V životě mě to posunulo, usmívá se judista Krpálek

Praha Nejlepší český judista historie Lukáš Krpálek o přípravách na odloženou olympiádu, rybaření se synem u rybníka za domem a o největších milnících své čtyřiadvacetileté kariéry.

Byla to jeho nejdelší pauza. Judista Lukáš Krpálek je zvyklý neustále trénovat a cestovat na zápasy po celém světě, a najednou musel od března až do minulého pondělí 11. května vyměnit žíněnku za trávník před domem. Letošní sezona je v polovině, a zatím neměl jediný zápas.

Přitom doufal, že po loňské zlaté z mistrovství světa v Japonsku, jeho nejoblíbenější zemi a rodišti jeho sportu, má dobře našlápnuto na zisk cenného kovu i na letních olympijských hrách – opět v Japonsku. Hry však byly odloženy na příští léto. Jenže Krpálkovi táhne na třicet a každý rok hraje roli. Ty dva dlouhé měsíce čekání na návrat do kimona aspoň bavil fanoušky natáčením videí, na nichž sekal dříví nebo boxoval s manželkou. A svůj sen o dalším olympijském zlatě nevzdává.

Lidovky.cz: Minulé pondělí jste začal s tréninkem. Jaký to byl pocit?

Samozřejmě bylo hezké vrátit se po dvou měsících do kimona. Hodně jsem se na to těšil. Je super, že už omezení takto rozvolnili a mohli jsme se začít připravovat. Sice zatím úplně nevíme na co, ale důležité je, že můžeme opět trénovat. Přece jen výpadek na tak dlouhou dobu je znát. Věřím, že rozvolňování omezení přijde i jinde než v Česku a že brzo začneme zase závodit.