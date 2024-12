Johaugová slaví první vítězství po návratu, Janatová byla osmnáctá

Světový pohár v běhu na lyžích Lillehammer, 10 km volně Muži: 1. Nyenget 22:58,8, 2. Krüger -4,1, 3. Amundsen -7,8, 4. Andersen -10,2, 5. Ree -10,4, 6. Stenshagen (všichni Nor.) -38,3, ...69. Fellner -2:49,1, 73. Bauer -2:57,2, 77. Dufek -3:14,7, 81. Tuž (všichni ČR) -4:57,1. Průběžné pořadí SP (po 4 z 31 závodů): 1. Amundsen 340, 2. Nyenget 293, 3. Krüger 245, 4. Vermeulen (Rak.) 234, 5. Ree 231, 6. Niskanen (Fin.) 215, ...87. Černý 17, 96. Šeller (oba ČR) 10, 101. Bauer 7, 102. Dufek 6. Ženy: 1. Johaugová 25:16,4, 2. H. Wengová -11,4, 3. Slindová (všechny Nor.) -43,2, 4. Karlssonová (Švéd.) -46,4, 5. Digginsová (USA) -48,7, 6. Theodorsenová (Nor.) -1:02,7, ...18. Janatová -1:49,1, 54. Havlíčková (obě ČR) -3:46,9.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 31 závodů): 1. Johaugová 307, 2. Digginsová 299, 3. H. Wengová 285, 4. Carlová (Něm.) 270, 5. Sundlingová (Švéd.) 242, 6. Hennigová (Něm.) 236, 21. Janatová 139, 55. Antošová (ČR) 38, 73. Havlíčková 14.