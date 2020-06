Bernalovy smělé plány. Chci vyhrát všechny tři Grand Tour, prohlašuje

Dalo se to čekat, jak by ne. Vždyť se loni stal nejmladším vítězem Tour za posledních 100 let. Proto si Kolumbijec Egan Bernal dává do budoucna velké cíle. Proto říká: „Jednou chci vyhrát všechny tři Grand Tour.“ Tedy k Tour přidat Giro i Vueltu.

V úterý ujel 280 kilometrů průměrnou rychlostí 38 kilometrů.

„Další dobrý trénink v nohách,“ napsal si na sociální síť. Ano, další. O minulém víkendu si střihl 237 kilometrů, nastoupal při tom 3300 výškových metrů a jel sedm a půl hodiny. Minulý týden zase odjel Egan Bernal 241 kilometrů průměrnou rychlostí 34 kilometrů za hodinu… Mimochodem, to všechno v nadmořské výšce 2600 metrů a výš, což těmto číslům dává ještě větší hodnotu. Při každém tréninku spálil skoro 5 tisíc kalorií. „Apokalypsa. Brutální, ale stálo to za to,“ svěřoval se. Do startu Tour chybí stále ještě dva a půl měsíce. Bernalova píle v tréninku přesto zaujala. Je vidět, jak vážně myslí svou obhajobu na Tour. Jak moc chce být připravený všem ukázat, že je nejsilnějším mužem týmu. Ze tří zbude jeden Na to místo jsou přitom tři. Tři kápové, kteří chtějí týmu vládnout. Tři mušketýři, kteří se nakonec budou muset spojit a své síly obětovat pouze pro jednoho. Egan Bernal, Chris Froome a Geraint Thomas. „Je to problém, který si Ineos vytvořil sám. Koupil nejlepší cyklisty, aby vyhrávali Tour. A teď pochopitelně chtějí vyhrát všichni tři,“ má jasno legendární Bernard Hinault. Minulý měsíc právě Bernal píchl do vosího hnízda, když se vzepřel povinností jet na Tour pro čtyřnásobného šampiona Chrise Frooma. „Pokud se Tour v létě skutečně pojede, určitě nechci být jen pomocníkem Chrise. Nechci být pouze nosičem vody. Podle mě se o lídrovi týmu rozhodne v prvních horských etapách. Tam uvidíme, kdo je nejsilnější,“ řekl obhájce triumfu. „Pokud budu v nejlepší formě, určitě se nevzdám příležitosti vyhrát další Tour.“ Nyní svá slova přece jen trochu korigoval. „Řekněme, že začneme za stejných podmínek. Věřím v týmovou strategii. S Froomem i Thomasem máme skvělý vztah, jsme profesionálové, tak věřím, že se budeme chovat férově a spravedlivě a o lídrovi týmu se rozhodne na silnici,“ doufá. Výsledek ale zůstává stejný – jen jeden z nich bude moct do Paříže dovézt žlutý dres, ti další dva ho v tom nakonec budou muset podporovat. „Bernal má výhodu. Je mladší a talentovanější. Je to cyklista budoucnosti,“ myslí si Hinault. „To Froome má problém. Pokud nebude mít podporu svých týmových kolegů, bude lepší, když odejde do jiného týmu.“ A právě o tom podle zákulisních informací Froome v posledních týdnech velmi přemýšlí. Hovoří se o zájmu arabských týmů, nebo také izraelského Cycling Academy. „Je dost věcí, které si musím utřídit v hlavě, jsem teď uprostřed procesu. Během následujících týdnů a měsíců bude všechno jasnější,“ vzkázal britský šampion. Jak to dopadne? Klub sedmi Podobné problémy Bernal řešit nemusí. Ví, že je mu pouhých 23 let, že má celou kariéru před sebou a že má s týmem Ineos platnou smlouvu do roku 2023. Je zřejmé, na kom bude chtít britská stáj v budoucnu stavět. Proto už nyní mladý Kolumbijec prohlašuje, že jednou chtěl vstoupit do exkluzivního klubu cyklistů, kteří dokázali triumfovat na všech třech Grand Tour. Zatím je jich sedm. Do klubu patří legendy Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Felice Gimondi a pak také Alberto Contador, Vincenzo Nibali a právě Chris Froome, který se mezi vyvolené dostal po svém triumfu na Giru 2018. „Giro, Tour a Vuelta jsou závody, které mě nejvíc fascinují, nejvíc vábí. Všechny tři chci vyhrát a nejlépe ne pouze jednou,“ říká Bernal v rozhovoru pro italský list La Stampa. Letos se na tu cestu ještě nevydá, to veškeré síly vloží právě do Tour. „Ale Giro mám pochopitelně ve svém srdci, vždyť jsem dva roky závodil za italský tým. Mohl bych ho jet vyhrát příští rok. A když se to povede, hodně pravděpodobně budu chtít zkusit triumfovat pak i na Tour, rád bych se pokusil o tenhle double. A pak už mi zbude pouze Vuelta,“ usmívá se. Do Evropy se Bernal vrátí spolu s dalšími Kolumbijci v polovině července, aby v Monaku zefektivnil přípravu směrem k vrcholu sezony. Jak na něm dopadne?