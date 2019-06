Bez hvězdných manýrů a stále pokorná, Austrálie velebí vítězku French Open Bartyovou

Paříž Australská média velebí podivuhodnou cestu Ashleigh Bartyové na trůn pro královnu pařížské antuky. Komentátoři však nevyzdvihují jen tenisové umění třiadvacetileté hráčky, která při finálové premiéře na grandslamovém turnaji přehrála suverénním způsobem další debutantku Markétu Vondroušovou, obdivují i její osobnost a přístup k životu.

Bartyovou média oslavují jako „neobyčejnou normální Australanku“ a konečně osobnost, „na niž může být Austrálie pyšná“. Oceňují, že zůstává stále pokorná, nepotrpí si na žádná velká gesta, hvězdné manýry a bombastická prohlášení.

„Ash Bartyová ztělesňuje to, co bychom si všichni rádi o sobě mysleli. Její tvář, tak otevřená a bezelstná. Její chování, tak skromné. V dobré kondici, přitom podsaditá, což pasuje jen na pár z nás (tedy těch podsaditých). Nepotřebuje se nastrojit a namalovat, aby udělala dojem. Dokonce nosí i tu zatracenou baseballovou čepici!“ vypočítal komentátor listu The Sydney Morning Herald.

List si v komentáři neodpustil rýpnutí do australských tenistů a ze srovnání nevyšli dobře Nick Kyrgios ani Bernard Tomic. „Když oni právě zanevřou na tenis, ukážou mu prostředníček. Když to potkalo ji, šla a hrála kriket - a dobře. Tomic stále říká, že jednou vyhraje grandslam. Bartyová neříkala nic. Prostě ho vyhrála,“ napsal.

Připomínka odbočky ke kriketu dodává příběhu další rozměr. Bartyová, která v 15 letech ovládla v roce 2011 wimbledonskou juniorku, se rozhodla od tenisového tlaku uniknout na konci sezony 2014. Svou kriketovou poloprofesionální zkušenost považuje za zásadní krok k záchraně tenisové kariéry.



„Odchod bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohla udělat, a ještě lepší rozhodnutí bylo vrátit se,“ prohlásila Bartyová. Na tenis se znovu naplno koncentruje teprve od jara 2016, na kurty se vracela jako 623. hráčka světového žebříčku. Po třech letech se nyní vyšplhá na místo světové dvojky a tenisový trůn má na dohled.

To ji v očích Australanů staví do role velkého vzoru. Sama za svůj idol považuje Evonne Goolagongovou Cawleyovou, s níž ji vedle domorodého původu nyní pojí i pařížský triumf. Ve spojení s vítězkou Roland Garros z roku 1971 je Bartyová od juniorských let, sedmašedesátiletá krajanka pro ni byla vždy mentorkou a podpořila ji i v rozhodnutí opustit tenis.

Pokud se Bartyová v budoucnu znovu rozhodne odpočinout si od tenisových kurtů, nabízí se jí možnost otevřít si kavárnu. Jak australská média připomínají, absolvovala kurz pro baristy.