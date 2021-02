Bez slitování. Djokovič smetl před diváky Medveděva a má devátý titul z Australian Open

Djokovič za hodinu a 54 minut ukončil Medveděvovu neporazitelnost, která trvala dvacet zápasů. Třiatřicetiletý Srb sice v prvním setu promarnil vedení 3:0, za stavu 6:5 ale podruhé sebral soupeři servis a třetím setbolem rozhodl. Do druhé sady Djokovič vstoupil ztraceným podáním, ale poté dovolil soupeři získat už jen jeden game.



Rozhodující set měl od začátku jasný průběh. Djokovič, který v pondělí bude 311. týden světovou jedničkou a překoná rekord Švýcara Rogera Federera, prvním mečbolem při Medveděvově podání rozhodl o zisku osmnáctého grandslamového titulu. Víc mají na kontě pouze Rafael Nadal ze Španělska a Federer s dvaceti triumfy.

Incredible.@DjokerNole is now just the second man in history to win at least 9 titles at any Grand Slam event.#AusOpen pic.twitter.com/u8VQ2rAYrZ