Běžecký fenomén Klaebo vládne lyžařům, je podruhé mistrem světa

Seefeld / Praha Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo získal na mistrovství světa v Seefeldu druhý titul. Po čtvrtečním triumfu ve sprintu volnou technikou ovládl s Emilem Iversenem i závod dvojic klasicky na 6x1,6 km. Sprinterský double zkompletoval podobně jako na loňských olympijských hrách v Pchjongčchangu, kde mu k němu pomohl Martin Johnsrud Sundby.

Norská výprava v šesté běžecké disciplíně na šampionátu získala páté zlato, těsně před tím přerušily vítěznou sérii severské velmoci švédské běžkyně Stina Nilssonová a Maja Dahlqvistová v ženském týmovém sprintu na 6x1,2 km.



Finálové závody pro deset dvojic se běžely bez českých reprezentantů. Kateřina Janatová a Petra Hynčicová dokončily své semifinále na sedmém místě s velkou ztrátou na postupový čas a celkově byly třinácté. Miroslav Rypl s Michalem Novákem byli klasifikováni jako sedmnáctí. Ve svém běhu byli devátí, od nejpomalejších postupujících je dělilo zhruba deset sekund.

I just needed to quickly come back and say that Norway is unstoppable and klæbo is a king pic.twitter.com/rQEeUmg7Pd