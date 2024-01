PROGRAM: Biatlonovou sezonu 2023/2024 ozdobí MS v Česku, co další závody?

1 Östersund: 25. listopadu - 3. prosince

Sobota 25. listopadu

Smíšená štafeta dvojic: 1. Samuelsson, H. Öbergová (Švéd.) 37:46,9 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Laegreid, Arnekleivová (Nor.) -13,8 (0+6), 3. Claude, Simonová (Fr.) -42,2 (2+12), 4. Fak, Klemenčičová (Slovin.) -47,4 (0+5), 5. Eder, Hauserová (Rak.) -56,9 (0+10), 6. Hartweg, Basergaová (Švýc.) -59,9 (1+8), ...12. Mareček, Voborníková (ČR) -1:39,2 (0+8).

Smíšená štafeta: 1. Francie (Fillon Maillet, Jacquelin, Braisazová-Bouchetová, Jeanmonnotová) 1:09:09,9 (1+5), 2. Norsko (T. Bö, J.T. Bö, Knottenová, Tandrevoldová) -15,7 (0+7), 3. Itálie (Bionaz, Giacomel, Wiererová, Vittozziová) -39,7 (1+9), 4. Německo -55,7 (0+8), 5. Česko (Krčmář, Karlík, Davidová, Jislová) -57,4 (0+9), 6. Švédsko -2:28,0 (0+9).

Neděle 26. listopadu

Vytrvalostní závod žen: 1. Vittozziová (It.) 44:03,9 (1 tr. minuta), 2. Preussová -0,1 (0), 3. Voigtová (obě Něm.) -10,1 (0), 4. Knottenová (Nor.) -46,5 (1), 5. Schneiderová (Něm.) -1:01,0 (1), 6. Hauserová (Rak.) -1:07,7 (0), ...30. Voborníková -3:36,1 (2), 44. Davidová -4:24,8 (5), 70. Vinklárková -6:38,9 (3), 82. Charvátová -7:51,2 (7).

Vytrvalostní závod mužů: 1. Rees 51:27,2 (1 tr. minuta), 2. Strelow (oba Něm.) -12,1 (1), 3. J.T. Bö (Nor.) -25,0 (2), 4. Rastorgujevs (Lot.) -29,1 (1), 5. Stalder (Švýc.) -29,3 (1), 6. Strömsheim (Nor.) -39,3 (1), ...14. Krčmář -1:40,0 (2), 28. Mareček -2:41,2 (1), 59. Václavík -4:52,3 (4), 60. Štvrtecký -4:59,7 (5), 88. Karlík (všichni ČR) -7:44,6 (6).

Středa 29. listopadu

Štafeta žen: 1. Norsko (Johansenová, Arnekleivová, Knottenová, Tandrevoldová) 1:18:48,3 (0 tr. okruhů + 9 dobíjení), 2. Švédsko (Magnussonová, Perssonová, E. Öbergová, H. Öbergová) -41,6 (1+9), 3. Německo (Hettichová-Walzová, Grotianová, Voigtová, Preussová) -47,9 (0+4), 4. Švýcarsko -2:19,9 (0+10), 5. Francie -2:23,4 (1+10), 6. Česko (Voborníková, Jislová, Davidová, Charvátová) -2:47,9 (3+13).

Čtvrtek 30. listopadu

Štafeta mužů: 1. Norsko (Strömsheim, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) 1:14:28,4 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení), 2. Francie (Perrot, Jacquelin, Fabien Claude, Fillon Maillet) -20,6 (0+11), 3. Německo (Zobel, Nawrath, Doll, Kühn) -50,5 (1+16), 4. Rakousko -1:44,5 (0+2), 5. Itálie -1:45,0 (0+16), 6. Švédsko -2:17,9 (2+16), ...10. Česko (Krčmář, Štvrtecký, Mareček, Václavík) -2:37,7 (0+11).

Pátek 1. prosince

Sprint žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 21:04,1 (0 tr. okruhů), 2. Knottenová -8,5 (1), 3. Arnekleivová (obě Nor.) -17,6 (1), 4. Preussová -18,3 (2), 5. Voigtová (obě Něm.) -20,0 (1), 6. Tandrevoldová (Nor.) -23,8 (2), ...37. Davidová -1:51,5 (3), 56. Jislová -2:22,3 (3), 64. Voborníková -2:38,6 (3), 87. Charvátová -3:32,1 (6), 91. Vinklárková (všechny ČR) -3:47,9 (3).

Sobota 2. prosince

Sprint mužů: 1. Nawrath (Něm.) 24:02,0 (0 tr. okruhů), 2. T. Bö -18,7 (0), 3. Sörum (oba Nor.) -19,8 (0), 4. Samuelsson (Švéd.) -26,7 (2), 5. Dale-Skjevdal -46,6 (1), 6. Strömsheim (oba Nor.) -48,2 (0), ...25. Krčmář -1:51,9 (2), 41. Karlík -2:09,0 (1), 46. Mareček -2:23,4 (2), 54. Václavík -2:39,5 (3), 61. Štvrtecký (všichni ČR) -3:01,2 (4)

Neděle 3. prosince

Stíhací závod žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 31:41,3 (0 trest. okruhů), 2. Preussová -0,3 (1), 3. Voigtová (obě Něm.) -18,5 (1), 4. Arnekleivová (Nor.) -24,7 (1), 5. Tandrevoldová (obě Nor.) -35,9 (2), 6. H. Öbergová (Švéd.) -1:03,2 (2), ...18. Davidová -2:38,9 (2), 23. Jislová (obě ČR) -3:13,3 (1)

Stíhací závod mužů: 1. Samuelsson (Švéd.) 31:38,4 (3 trest. okruhy), 2. Nawrath (Něm.) -5,1 (2), 3. Christiansen -7,2 (1), 4. T. Bö -29,6 (1), 5. Strömsheim (všichni Nor.) -38,2 (2), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -42,5 (2), ...34. Václavík -3:23,4 (2), 36. Karlík -3:37,5 (4), 37. Krčmář -3:39,8 (5), 42. Mareček (všichni ČR) -3:48,4 (3).

2 Hochfilzen: 8. - 10. prosince

Pátek 8. prosince

Sprint mužů: 1. T. Bö 24:37,5 (0 tr. okruhů), 2. Laegreid (oba Nor.) -4,9 (0), 3. Samuelsson -10,0 (1), 4. Ponsiluoma (oba Švéd.) -18,4 (1), 5. Dale-Skjevdal -19,2 (2), 6. Christiansen (oba Nor.) -26,5 (1), ...23. Krčmář -1:29,9 (2), 33. Václavík -1:53,0 (2), 42. Mareček -2:05,6 (2), 49. Štvrtecký -2:19,0 (3), 78. Karlík (všichni ČR) -3:19,6 (5).

Sprint žen: 1. Tandrevoldová (Nor.) 20:59,9 (0), 2. E. Öbergová (Švéd.) -4,9 (1), 3. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -19,7 (1), 4. Häckiová-Grossová (Švýc.) -20,0 (1), 5. Vittozziová (It.) -24,4 (0), 6. Knottenová (Nor.) -40,4 (2), ...10. Jislová -57,7 (0), 16. Voborníková -1:16,3 (1), 29. Charvátová -1:45,3 (3), 47. Davidová -2:09,1 (4), 75. Vinklárková (všechny ČR) -3:22,9 (3)

Sobota 9. prosince

Stíhací závod mužů: 1. J.T. Bö 33:05,1 (1 trest. okruh), 2. Dale-Skjevdal -22,6 (3), 3. T. Bö -28,4 (2), 4. Laegreid (všichni Nor.) -39,2 (2), 5. Samuelsson (Švéd.) -48,5 (3), 6. Jacquelin (Fr.) -52,8 (2), ... 20. Krčmář -2:50,2 (4), 34. Mareček -4:20,2 (4), 43. Václavík -4:46,1 (7), 53. Štvrtecký (všichni ČR) -5:33,6 (5)

Stíhací závod žen: 1. E. Öbergová (Švéd.) 29:44,6 (1), 2. Häckiová-Grossová (Švýc.) -11,2 (1), 3. Tandrevoldová (Nor.) -13,9 (1), 4. Vittozziová (It.) -32,0 (1), 5. Simonová (Fr.) -1:01,5 (1), 6. H. Öbergová (Švéd.) -1:14,6 (0), ...11. Voborníková -2:00,1 (0), 16. Jislová -2:56,6 (2), 19. Charvátová -3:16,5 (3), 35. Davidová (všechny ČR) -4:08,7 (4).

Neděle 10. prosince

Štafeta mužů: 1. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) 1:15:38,5 (0 tr. okruhů + 5 dobíjení), 2. Francie (Perrot, Jacquelin, Fabien Claude, Fillon Maillet) -28,7 (0+6), 3. Německo (Zobel, Kühn, Nawrath, Doll) -1:06,9 (1+9), 4. Itálie -1:24,1 (0+11), 5. Ukrajina -2:24,9 (0+3), 6. Švédsko -2:36,4 (2+14), ...12. Česko (Mareček, Štvrtecký, Karlík, Václavík) -5:22,7 (3+18).

Štafeta žen: 1. Norsko (Arnekleivová, Skoganová, Knottenová, Tandrevoldová) 1:07:39,0 (0+6), 2. Švédsko (Magnussonová, Brorssonová, H. Öbergová, E. Öbergová) -31,6 (0+10), 3. Francie (Guigonnatová, Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) -1:01,5 (1+8), 4. Itálie -1:14,7 (0+5), 5. Německo -1:22,9 (0+7), 6. Rakousko -2:20,1 (0+10), ... 8. Česko (Voborníková, Charvátová, Davidová, Jislová) -2:40,8 (2+12).

3 Lenzerheide: 14. - 17. prosince

Čtvrtek 14. prosince

Sprint žen: 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 22:13,0 (0), 2. Tandrevoldová (Nor.) -12,2 (0), 3. Vittozziová (It.) -17,2 (0), 4. Simonová (Fr.) -39,7 (1), 5. E. Öbergová (Švéd.) -52,0 (1), 6. Skoganová (Nor.) -55,7 (0), ...9. Voborníková -1:23,1 (0), 18. Davidová -1:44,7 (2), 33. Charvátová -2:28,7 (3), 37. Jislová -2:35,2 (3), 76. Vinklárková (všechny ČR) -4:48,3 (3).

Pátek 15. prosince

Sprint mužů: 1. Doll (Něm.) 23:15,8 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (Nor.) -5,4 (1), 3. Nawrath (Něm.) -36,8 (1), 4. Laegreid (Nor.) -39,1 (0), 4. Horn (Něm.) -39,1 (1), 6. Kühn (Něm.) -44,3 (0), ...25. Krčmář -1:33,1 (2), 30. Štvrtecký -1:46,7 (2), 43. Mareček -2:17,8 (3), 75. Karlík (všichni ČR) -3:19,6 (4).

Sobota 16. prosince

Stíhací závod žen: 1. Braisazová-Bouchetová 27:31,0 (3), 2. Simonová (obě Fr.) -25,2 (2), 3. Skoganová (Nor.) -1:13,6 (2), 4. Preussová (Něm.) -1:16,0 (2), 5. E. Öbergová -1:27,3 (4), 6. Perssonová (obě Švéd.) -1:28,1 (2), ...9. Davidová -1:36,3 (1), 20. Voborníková -2:39,6 (4), 23. Jislová -2:51,4 (1), 50. Charvátová (všechny ČR) -5:34,0 (8).

Stíhací závod mužů: 1. J. T. Bö 32:30,0 (3 trest. okruhy), 2. Strömsheim -24,7 (2), 3. Laegreid (všichni Nor.) -29,1 (1), 4. Ponsiluoma (Švéd.) -40,9 (3), 5. Dale-Skjevdal (Nor.) -50,5 (3), 6. Fillon Maillet (Fr.) -57,5 (3), ... 26. Krčmář -2:36,0 (4), 35. Štvrtecký -3:13,0 (4), 36. Mareček (všichni ČR) -3:13,7 (2).

Neděle 17. prosince

Závod s hromadným startem žen: 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 36:04,6 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová -5,5 (2), 3. H. Öbergová (obě Švéd.) -10,6 (2), 4. Vittozziová (It.) -29,1 (0), 5. Tandrevoldová (Nor.) -29,7 (2), 6. Simonová (Fr.) -43,1 (3), ...15. Davidová -1:52,8 (4), 18. Voborníková -2:04,4 (4), 26. Jislová (všechny ČR) -3:34,7 (4)

Závod s hromadným startem mužů: 1. J. T. Bö 35:00,1 (2 tr. okruhy), 2. Dale-Skjevdal -14,6 (1), 3. T. Bö (všichni Nor.) -21,8 (1), 4. Ponsiluoma (Švéd.) -43,5 (3), 5. Christiansen -49,8 (3), 6. Sörum (oba Nor.) -51,1 (3), ...8. Krčmář (ČR) -58,2 (1).

4 Oberhof: 4. - 7. ledna

Pátek 5. ledna

Sprint mužů: 1. Doll (Něm.) 24:12,2 (1 tr. okruh), 2. Laegreid -1,8 (1), 3. Strömsheim -5,4 (1), 4. J. T. Bö (všichni Nor.) -19,6 (2), 5. Fak (Slovin.) a Kühn (Něm.) oba -29,8 (0), ...35. Štvrtecký -2:03,6 (3), 40. Mikyska -2:09,3 (1), 42. Hornig -2:15,2 (1), 43. Krčmář -2:16,4 (3), 50. Mareček (všichni ČR) -2:29,6 (3).



Sprint žen: 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 22:43,0 (2), 2. Preussová (Něm.) -4,4 (0), 3. Chauveauová (Fr.) -4,6 (1), 4. Magnussonová (Švéd.) -17,6 (0), 5. Hettichová-Walzová (Něm.) -23,8 (0), 6. Knottenová (Nor.) -28,2 (1), ...41. Jislová -2:12,1 (2), 49. Charvátová -2:26,3 (4). 59. Davidová -2:49,1 (5), 67. Voborníková (všechny ČR) -3:11,2 (4).

Sobota 6. ledna

Stíhací závod mužů: 1. Strömsheim 33:04,2 (2 tr. okruhy), 2. Laegreid -17,8 (2), 3. Dale-Skjevdal -36,4 (1), 4. T. Bö -45,5 (3), 5. J. T. Bö (všichni Nor.) -50,3 (4), 6. Claude (Fr.) -53,2 (1), ...30. Krčmář -3:26,8 (2), 32. Štvrtecký -3:43,8 (4), 38. Mareček -4:10,6 (2), 45. Hornig (všichni ČR) -4:45,4 (2)



Stíhací závod žen: 1. Simonová 31:45,2 (2), 2. Braisazová-Bouchetová (obě Fr.) -18,9 (3), 3. Tandrevoldová (Nor.) -44,4 (2), 4. E. Öbergová (Švéd.) -53,8 (3), 5. Jeanmonnotová (Fr.) -55,3 (1), 6. Knottenová (Nor.) -1:00,0 (2), ...23. Charvátová -3:18,6 (3), 31. Jislová -3:31,2 (1), 38. Davidová (všechny ČR) -4:07,8 (3).

Neděle 7. ledna

Štafeta mužů: 1. Norsko (Strömsheim, Laegreid, T. Bö, J. T. Bö) 1:17:34,2 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení), 2. Německo (Rees, Doll, Nawrath, Horn) -2:01,9 (1+15), 3. Itálie (Zeni, Bionaz, Hofer, Giacomel) -2:50,5 (0+16), 4. Švédsko -3:37,9 (1+11), 5. Švýcarsko -3:42,6 (1+15), 6. Česko (Mareček, Mikyska, Krčmář, Hornig) -3:48,1 (0+10)

Štafeta žen: 1. Francie (Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Chauveauová, Simonová) 1:12:42,5 (0+12), 2. Norsko (Arnekleivová, Skoganová, Knottenová, Tandrevoldová) -9,3 (0+10), 3. Švédsko (Magnussonová, Perssonová, H. Öbergová, E. Öbergová) -33,5 (1+8), 4. Itálie -3:33,9 (3+11), 5. Německo -4:20,6 (3+15), 6. Česko (Voborníková, Davidová, Charvátová, Jislová) -4:39,6 (2+16).

5 Ruhpolding: 10. - 14. ledna

Středa 10. ledna

Štafeta žen: 1. Francie (Jeanmonnotová, Richardová, Chauveauová, Simonová) 1:08:44,5 (0 tr. okruhů+4 dobíjení), 2. Švédsko (Magnussonová, Perssonová, Brorssonová, E. Öbergová) -8,7 (0+3), 3. Německo (Hettichová-Walzová, Schneiderová, Preussová, Kebingerová) -46,7 (0+3), 4. Švýcarsko -1:22,3 (0+7), 5. Ukrajina -1:36,1 (0+4), 6. Itálie -1:40,7 (0+9), 7. Česko (Voborníková, Charvátová, Davidová, Jislová) -2:33,1 (0+8).

Čtvrtek 11. ledna

14:30 Štafeta mužů

Pátek 12. ledna

14:30 Sprint žen

Sobota 13. ledna

14:30 Sprint mužů

Neděle 14. ledna

12:30 Stíhací závod žen

14:45 Stíhací závod mužů

6 Anterselva: 18. - 21. ledna

Čtvrtek 18. ledna

14:20 Vytrvalostní závod mužů (kratší verze na 15 km)

Pátek 19. ledna

14:20 Vytrvalostní závod žen (kratší verze na 12,5 km)

Sobota 20. ledna

12:55 Smíšená štafeta dvojic

14:45 Smíšená štafeta

Neděle 21. ledna

12:30 Závod s hromadným startem mužů

14:45 Závod s hromadným startem žen

MS v Novém Městě na Moravě: 7. - 18. února

Program světového šampionátu naleznete ve speciálním článku.

7 Holmenkollen: 29. února - 3. března

Čtvrtek 29. února

14:15 Vytrvalostní závod žen

Pátek 1. března

14:15 Vytrvalostní závod mužů

Sobota 2. března

13:20 Závod s hromadným startem žen

15:20 Závod s hromadným startem mužů

Neděle 3. března

12:45 Smíšená štafeta dvojic

14:45 Smíšená štafeta

8 Soldier Hollow: 8. - 10. března

Pátek 8. března

20:25 Štafeta mužů

23:00 Sprint žen

Sobota 9. března

20:25 Štafeta žen

23:00 Sprint mužů

Neděle 10. března

17:00 Stíhací závod žen

18:50 Stíhací závod mužů

9 Canmore: 14. - 17. března

Čtvrtek 14. března

17:40 Sprint žen

Pátek 15. března

17:40 Sprint mužů

Sobota 16. března

18:10 Stíhací závod žen

22:10 Stíhací závod mužů

Neděle 17. března

18:10 Závod s hromadným startem žen

22:20 Závod s hromadným startem mužů