Biatlonisté ve štafetě nenapodobili ženy, po dobrém výkonu berou 4. místo

Östersund Česká štafeta biatlonistů se blýskla na mistrovství světa čtvrtým místem. Ve švédském Östersundu sice rozjeli zkušení Michal Šlesingr a Ondřej Moravec závod na čtrnácté pozici, ale výborně běžící i střílející Tomáš Krupčík a finišman Michal Krčmář tým vytáhli o deset míst výše. Na bronzovou ruskou sestavu nakonec Čechům chybělo necelých 17 vteřin.

Šlesingr i Moravec shodně dvakrát dobíjeli, první vstoje, druhý vleže a v polovině závodu jeli Češi čtrnáctí s odstupem necelé minuty a čtvrt na čelo. Krupčík pak potvrdil, že má z Čechů na šampionátu nejlepší formu. Střílel rychle i přesně, výborně běžel a vytáhl štafetu až na šesté místo. „Na trati jsem se cítil výborně, na střelnici mi to sedlo a byl to můj nejlepší výkon na šampionátu,“ řekl.



