Biatlonistka Davidová se chystá na státnice, místo trénování spíše studuje

PRAHA Z nejlepší české biatlonistky poslední sezony Markéty Davidové je v posledních týdnech hlavně studentka. Od finálového závodu Světového poháru na konci března v Oslu odpočívá, pohyb ji neláká. Drobnou fyzickou aktivitou pro ni bylo jen dnešních pár rovinek při natáčení spotu na propagaci Olympijského běhu.

„Já jsem doteď absolutně nehla ani brvou, takže si myslím, že je dobře, že jsem se aspoň trošku rozhýbala,“ řekla dvaadvacetiletá biatlonistka, která čtyřikrát v uplynulé sezoně SP skončila v individuálních závodech na stupních vítězů.



Ani malorážku do ruky od Osla nevzala, dnes ji přinesla jen na natáčení. „Dávám si oddech. Mám ji jedenáct měsíců pořád v ruce, takže myslím, že měsíc volna je spíš ku prospěchu,“ poznamenala.

Dostatečně ji zaměstnává studium rehabilitace a asistenční práce se zvířaty na České zemědělské univerzitě. „Trávila jsem to od skončení sezony školně. Já jsem se vlastně furt učila a neměla jsem ani chuť jít nějak sportovat, takže jsem to prostě vynechala,“ uvedla.

Bakalářskou práci má odevzdanou. Ještě musí udělat několik zkoušek a pak státnice. Zažívá jiné nervové vypětí než při biatlonu, ale nedokáže srovnat, co je pro ni těžší. „Je to trošku jiný stres u obojího. Nevím, nedokážu to rozdělit. Občas se u obojího trošku motivuju tím druhým. Třeba tím, že jsem zvládla odjet tyhle závody, takže přece ve škole zvládnu tohle. A pak zase naopak,“ popisovala.

V kombinaci vysokoškolského studia a vrcholového sportu hodlá pokračovat. „Mám několik přihlášek podaných a pak se rozhodnu, kam půjdu. Ještě to úplně nevím,“ doplnila Davidová.