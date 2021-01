Biden už stihl naštvat feministky: rovnoprávností s transgender sportovci, po které ale netouží

PRAHA Hned svůj první oficiální pracovní den Joe Biden jako jeden z nejmocnějších mužů planety využil k podepsání nového „antidiskriminačního opatření“, které by mělo například umožnit transgender sportovcům, kteří se narodili jako muži, soutěžit ve svém sportu se ženami v rámci školních a univerzitních soutěží a naopak.

Podle zprávy, se kterou přišel server Business Insider, by žáci v areálech vzdělávacích institucí měli mít na výběr také v tom, jestli budou využívat chlapeckou, či dívčí toaletu.

Biden podepsáním dokumentu s názvem „Prevence a boj proti diskriminaci na základě genderové identity nebo sexuální orientace“ jen pár hodin po svém nástupu do funkce zrušil definici pohlaví stanovenou předchozím prezidentem Donaldem Trumpem, podle kterého v těchto situacích platilo to pohlaví, se kterým se daný člověk oficiálně narodil.

„Politikou mé správy je předcházet diskriminaci na základě genderové identity nebo sexuální orientace a bojovat proti ní,“ stojí v dokumentu podepsaným 46. americkým prezidentem.

Nové nařízení okamžitě rozdělilo názory v široké veřejnosti. Například uznávaná novinářka The Wall Street Journal Abigail Shrierová tvrdí, že dojde k poškození žen, které by nově musely soutěžit s biologickými muži. Tito muži pak budou moci žádat o přijetí do výhradně ženských sportovních týmů a o dívčí stipendijní programy, čímž dojde ke znevýhodnění žen.



Objevily se také spekulace, že by americká vláda mohla teoreticky v budoucnu přerušit financování veřejných škol, které by neumožnily transgender sportovcům soupeřit v dívčích sportech nebo kategoriích. V opačném případě u původem žen sportujících s muži se kritika – pochopitelně – příliš neočekává.

Dnes devatenáctiletá Andraya Yearwood se narodila jako dívka, ovšem cítí se mužem a podstoupila operaci pohlaví. Dosud mohla závodit jen se ženami.

Další novinářka Erielle Davidsonová z The Jewish Institute for National Security of America zase dodává, že nové nařízení diskriminuje ženy, které by mohly být proti některým mužům ve fyzické nevýhodě. „Je to smutný den pro ženský sport,“ napsala na Twitteru, kde vznikl hashtag #BidenErasedWomen (Biden vymazal ženy), pod který se na prezidenta snáší vlna kritiky hlavně od feministického hnutí.



Uživatelé využívající hashtag označují nařízení za destruktivní a škodlivé pro společnost.

Radikální feministky jsou rázně proti

Krok přichází po měsících debat, ve kterých Biden sliboval ochránit transgenderové obyvatele USA.

Největší kritika se žene od radikálních feministek pohrdajících transsexuály, kterým se hanlivě říká TERF. „Vždy, když transsexuální žena získá místo v nějakém ženském týmu nebo získá stipendium určené pro sportovkyně, ztratí biologická žena příležitost,“ napsal na Twitter účet Independent Women’s Forum, nezisková organizace zabývající se právy žen.

Ryan Anderson z konzervativní Heritage Foundation napsal, že „ve skutečnosti to znamená konec dívčích a ženských sportů, jak je známe“.

Zatím se nařízení týká jen škol, pokud by však mělo být do budoucna rozšířeno v USA i do profesionálního sportu, čeká celý zbytek světa těžké rozhodování, jak se k celé situaci postaví. Mezinárodní olympijský výbor jako hlavní světová sportovní autorita k nařízení dosud nevydal i přes snahu Business Insideru žádné prohlášení.