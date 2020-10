Bijec Procházka zná soupeře. Duel bude v hlavním zápase UFC, sok dvakrát bojoval o titul

MMA zápasník Jiří Procházka stojí před náročnou a velice sledovanou bitvou. Český nováček světové organizace UFC bude 27. února čelit Američanu Dominicku Reyesovi, který v roce 2020 hned dvakrát neúspěšně bojoval o titul polotěžké váhy. Co víc, duel bude vrcholem turnaje.

Informovala o tom televize ESPN s odkazem na prezidenta organizace Danu Whitea, do oficiálního potvrzení chybí jen formality. Obě strany už ústně souhlasily. Známo také ještě není místo.

„Opravdu velká výzva, máme z ní radost. Reyes bude v Jirkově kariéře rozhodně největší soupeř. My si teď hlavně musíme s týmem sednout a najít východisko, jak se v téhle době, která sportu nepřeje, maximálně připravit,“ říká Procházkův trenér Martin Karaivanov.

Kdo je Reyes?

Třetí muž polotěžké kategorie do 93 kilogramů za šampionem Janem Blachowiczem a Thiagem Santosem, Procházkovi aktuálně patří šestá pozice (žebříček UFC dává Čechovi číslo pět, neboť jednička nepatří šampionovi, nýbrž nejbližšímu vyzyvateli).

Brett Okamoto @bokamotoESPN Per Dana White (@danawhite), UFC working on a UFC Fight Night main event between Dominick Reyes (@DomReyes) and Jiri Prochazka (@jiri_bjp) on Feb. 27. https://t.co/SN8MCGDrgz oblíbit odpovědět

30letý Reyes (12-2) má za sebou první porážky v kariéře, dosud jen vítězil, ale v únoru a teď v září padl v titulových bitvách s tehdejším šampionem Jonem Jonesem (na body, Jones se pak titulu vzdal a přešel do vyšší váhovky) a později Polákem Blachowiczem.



„S Jonesem to tedy bylo sporně, nebo spíš těsně na body a Blachowicz mu nemusel sednout, Polák se opravdu výtečně připravil,“ myslí si Karaivanov.

Poté, co se Jones během roku vzdal titulu, šance na pás šampiona se otevřela pro celou divizi, tedy i pro Procházku, ale i další: Glovera Teixeiru či Aleksandara Rakice. Ti všichni přicházeli výhledově v úvahu jako další soupeři.

„Šlapeme si tam po krku,“ souhlasí Karaivanov. „Ale na titul teď nemyslíme. Až to přijde, tak to budeme řešit. My zůstáváme nohama na zemi.“

Procházka ohromil nejlepší světovou soutěž červencovou premiérou, v níž ve druhém kole knokautoval favorita Volkana Oezdemira. Od té doby se jeho manažeři snažili domlouvat další souboje ještě pro tento rok, ale například Nikita Krylov (devátý muž polotěžké váhy) jej odmítl.

Každopádně Procházka se zápasem s Reyesem dostává zase o něc blíž k šanci na titul. Příští vyzyvatel Blachowicze nejspíš vzejde z bitvy Santos vs. Teixeira (8. listopadu), pokud by ale 28letý Čech v únoru vyhrál, mohl by po nich jít i on.

A co další Češi? David Dvořák léčí nohu po zářijovém vítězství a plánuje zápasit také až v únoru či březnu. Uzbek žijící v Česku Machmud Muradov jde do klece tento víkend proti Kevinu Hollandovi.