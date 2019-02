Bílé stopě kraluje norský youtuber. Těší se na to, až mu matka vypere

Seefeld / Praha Běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo vládne světovému šampionátu. V neděli si připsal už druhý titul mistra světa.

Je Johannes Klaebo nástupcem legendárního Pettera Northuga? Fantastický sprintér se řadí mezi hlavní favority každého závodu a ničí sny soupeřů o triumfech stejně nekompromisně, jako dřív jeho zatím slavnější krajan. I Norové mají o schopnostech své 22leté jedničky jasno.

„Petter byl ve své nejlepší době úžasný, ale musím přiznat, že nikdy neměl takovou rychlost, případně nedokázal excelovat ve sprintu tak, jak to dokáže Klaebo. Na trati delší než deset kilometrů by to bylo o něčem jiném, ale Johannesova rychlost ve sprintu udolá každého. Jsem si tím naprosto jistý,“ prohlásil například Emil Iversen, jenž včera s Klaebem opanoval týmový sprint mužů, a připsal si svůj první titul mistra světa.

Iversenovo tvrzení ale mladší kolega odmítá. „Nikdy jsme se s Northugem nepoměřovali, takže to tvrdit nemůžu. Ale je vtipné, že to Emil říká,“ smál se Klaebo kolegovu hodnocení. Mimochodem Klaebův trenér v rozhovoru pro norskou televizi uvedl, že se snaží svého mladého svěřence nepřetěžovat, za rok 2018 prý strávil tréninkem „jen“ 860 hodin.

Snad mi mamka vypere

Právě ročník 2017/2018 byl pro norskou kometu přelomový. Ve Světovém poháru zvítězil v devíti kláních, ale hlavně si získal tři zlaté medaile na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Norský lyžař Johannes Klaebo.

Přitom po prvním závodu mu nebylo do řeči, protože se proti němu spikli krajané, kteří věděli, že pokud mu pomohou, na dobré umístění ve skiatlonu mohou zapomenout. Od prvních metrů tak zvyšovali tempo, čímž Klaeba otrávili, a ten pak skončil až desátý.

Ve sprintu jim to ale vrátil i s úroky a všichni soupeři museli sledovat oslavy mladého Nora. Následná vítězství v mužské štafetě a sprintu dvojic symbolizovala usmíření s krajany.

Klaebo umí své běžecké umění prodat nejen na trati, ale také na svém kanálu YouTube. Tam publikuje videa mající desítky tisíc shlédnutí, v nichž kromě záběrů z tréninku odkrývá i zákulisí: jak se raduje z darovaného růžového svetru, jak chodí natáčet televizní reklamy nebo že mu definitivně přestala fungovat kamera, s níž natáčel svá první videa.

„Naštěstí už jsem si něco zabalil,“ prohlašuje těsně před odjezdem z přípravného kempu na šampionát nad plnými taškami s věcmi. A na otázku, zda mu nějak pomůže maminka, odpovídá bezelstně: „Jsem rád, že se včera vrátila z Osla. Celý týden byla pryč a všechno tu bez ní bylo hrozně zmatené. Snad mi všechny špinavé věci vypere. Hodně štěstí, mami.“

Následně začne přemýšlet nad tím, co důležitého si na MS v Seefeldu nesmí zapomenout vzít. „Beru si s sebou čtyři páry lyžařských bot, to by snad mělo stačit. Ale mělo by tam být hezké počasí, takže by se mi mohlo podařit opálit si takový ten sexy proužek, který vznikne pod slunečními brýlemi,“ nelámal si Klaebo hlavu s úspěchem v závodu, a vlastně tím potvrdil nepsané motto řady sportovců: důležité není vyhrát, ale dobře u toho vypadat.

Mladý Nor ve svých videích velice často vtipkuje, podobně tomu bylo na účet reprezentačního kolegy Eirika Brandsdala po týmovém sprintu ve finském Lahti. Nejprve se Brandsdala ptal, jak chutná jeho jídlo a poté plynule přešel do útoku. „Skončili jste druzí, jsi s tím spokojený?“ A zkušenější kolega se směje: „Ne, a zvlášť když se na tohle ptáš ty,“ odkazuje na fakt, že jej duo Klaebo – Iversen porazilo o 65 setin sekundy, což Johannes ukončuje slovy: „Zato my spokojení jsme. Vyhráli jsme.“

Johannes Klaebo (vzadu) objímá svého reprezentačního kolegu Emila Iversena. Martin Johnsrud Sundby (vlevo) a Johannes Hoesflot Klaebo slaví zlato v týmovém sprintu na ZOH 2018.

Na probíhajícím šampionátu se dokonce nevyhnul osobnímu konfliktu, což u něj nebývá obvyklé. Ve sprintérském semifinále se posunul vpřed na úkor ruského rivala Sergeje Usťugova, kterému přehradil cestu. Málem při tom upadl, ale nakonec kontakt ustál a ze semifinále postoupil. Narozdíl od Rusa, který neúspěšný výsledek neunesl. V cíli do norského protivníka najel, poté jej strčil, a ze sprintu byl nakonec diskvalifikován. Klaebo následně získal svou první ze dvoujice zlatých. Další může přidat ve středu na patnáctce klasicky.