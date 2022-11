ONLINE: Muchová zajistila proti Polkám první bod. Přidá Plíšková druhý?

Karolína Plíšková se naposledy představila v půlce října na turnaji v mexické Guadalajaře, kde skončila už v prvním kole. Dlouhé volno trávila ve Španělsku, trénovala také v Praze na Spartě.

Za národní tým, v němž má bilanci 11 výher a 5 porážek, hraje po téměř čtyřech letech. Aktuálně 32. hráčka světového žebříčku bojuje s Magdou Linetteovou.

Polka na úvod udolala Američanku Madison Keysovou 6:4, 4:6 a 6:2, v rozhodující čtyřhře ale nestačila s Alicjou Rosolskou na duo Coco Gauffová a Caty McNallyová. Vzájemná utkání hovoří ve prospěch Plíškové, z osmi střetnutí prohrála jen jednou.

Skvělý start Muchové

První bod pro Češky zajistila Muchová, která přicestovala do Glasgow jako první z týmu a měla tudíž nejvíce času na sžití s kurtem. I proto ji nehrající kapitán Petr Pála nasadil do úvodního singlu.

Šestadvacetiletá tenistka nezklamala. V duelu proti Magdaleně Frechové předvedla 24 vítězných míčů a po hodině a čtvrt se radovala z vítězství dvakrát 6:2. „Na začátku jsem byla nervóznější, ale hned jsem se chytla. Servis mi psal, takže jsem s výkonem spokojená,“ hodnotila pro ČT Sport.

Češka vstoupila do utkání sebevědomě, hned v úvodním gamu Polku připravila o podání a naznačila, jaký průběh utkání lze očekávat.

Druhý brejkbol využila za stavu 3:1, a poté náskok navýšila dokonce na 5:1, když se během výhody uchýlila k riskantnímu druhému podání. Právě odvaha doplněná o aktivní hru českou tenistku v úvodním setu zdobila.

Frechová sice v další hře odmítla konec sady, jenže na příjmu opět ztrácela. Muchová využila hned první ze dvou nabídnutých setbolů, když na její ostrý servis Polka zareagovala nepovedeným returnem, který doletěl do autu.

A tak Muchová za 32 minut udělala první krůček za výhrou.

V následujícím dějství prolomila podání polské tenistky na druhý pokus a pomalu si budovala klíčový náskok. Na kurtu předváděla pestrou hru, na chvíli se vydala k síti, jindy rozhazovala míče od základní čáry.

Karolína Muchová během úvodního utkání na Billie Jean King Cupu ve skotském Glasgow.

Soupeřku definitivně zlomila ve vyrovnaném šestém gamu, když předvedla přesně mířený bekhend po lajně. Polka důkladně sledovala, jestli míček nepadá do autu. Nedopadl. Frechová tak reagovala na poslední chvíli nevydařeným forhendem.

Načež dál chybovala a nechala si vzít počtvrté v zápase servis.

V závěrečném gamu Muchová ještě pobavila fanoušky, když i přes pád zakončila výměnu lahůdkovým lobem. Vše zakončila nechytatelnou smečí a mohla se radovat z vítězství dvakrát 6:2.

Čtyřhra bez Krejčíkové

Místo zraněné Barbory Krejčíkové by se po boku Kateřiny Siniakové měla představit Markéta Vondroušová, která do Glasgow přicestovala ve skvělé náladě poté, co ve čtyřhře vyhrála dva turnaje ITF za sebou.

Se Siniakovou si zahraje vůbec poprvé. Jako soupeřky zatím v zápise figurují Alicja Rosolská a Katarzyna Kawaová.