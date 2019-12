Bö potvrdil svoji dominanci i ve stíhačce, Češky ve štafetě doplatily na mizerný výkon na střelnici

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. J.T. Bö (Nor.) 31:27,0 (0), 2. Loginov (Rus.) -33,5 (0), 3. Jacquelin (Fr.) -40,5 (0), 4. Fak (Slovin.) -41,6 (0), 5. Desthieux (Fr.) -41,6 (1), 6. T. Bö (Nor.) -1:06,3 (2), 7. Hofer (It.) -1:16,9 (2), 8. Claude -1:19,9 (2), 9. Fillon Maillet -1:20,2 (2), 10. M. Fourcade (všichni Fr.) -1:20,9 (2), ...29. Krčmář -3:03,6 (2), 41. Moravec -4:21,7 (3), 45. Štvrtecký (všichni ČR) -4:45,0 (6).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 24 závodů): 1. J.T. Bö 211, 2. Loginov 177, 3. Desthieux 175, 4. T. Bö 168, 5. M. Fourcade 162, 6. Jelisejev (Rus.) 155, ...23. Krčmář 50, 34. Moravec 33, 43. Štvrtecký 23, 51. Václavík 15, 63. Šlesingr 6.

Ženy - štafeta 4x6 km:

1. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Eckhoffová, Olsbuová-Röiselandová) 1:10:04,7 hod. (1 trest. okruh + 7 dobíjení), 2. Rusko (Rezcovová, Kuklinová, Mironovová, Jurlovová-Perchtová) -8,2 (0+5), 3. Švýcarsko (E. Gasparinová, S. Gasparinová, A. Gasparinová, Häckiová) -1:04,1 (1+9), 4. Ukrajina -1:09,2 (0+8), 5. Kanada -1:09,3 (0+7), 6. ČR (Jislová, Charvátová, Davidová, Kristejn Puskarčíková) -1:16,1 (1+12).