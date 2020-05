Boj o výsadní postavení. Ineos chce na Tour vést jako lídr Froome, Thomas i Bernal

Paříž Chris Froome prohlašuje, že chce vyhrát ne pět, ale dokonce šest Tour de France. Na druhý triumf se pilně připravuje i jeho týmový kolega Geraint Thomas. „Halooo, ale já jsem tady taky!“ volá Egan Bernal z daleké Kolumbie. Šampion posledního ročníku nechce být přehlížený. Odmítá se vzdát šance na obhajobu titulu.

Poslední týdny a měsíce se okolo týmu Ineos nehovoří o ničem jiném.



Jak je na tom Chris Froome?

Rehabilitace nejde tak dobře, jak jsme očekávali.

Tak ne, jde lépe, než byl původní plán.

Trénuje ve stejných dávkách jako v předchozích letech.

Vyhlašuje, že je připraven vyhrát ne pět, ale rovnou šest Tour de France.

A tak dále, a tak dále…

Chris Froome a jeho ostře sledovaný comeback je neustále v centru dění. A jak by ne, vždyť Brit je nejlepším cyklistou své generace. Čtyři triumfy z Tour, jeden z Gira a z Vuelty mluví za vše.

Problémem ale je, že mu v týmu dorostl nástupce.

Nástupce, který už teď může být lepší než on.

„Pokud se Tour v létě skutečně pojede, určitě nechci být jen pomocníkem Chrise. Nechci být pouze nosičem vody. Podle mě se o lídrovi týmu rozhodne v prvních horských etapách. Tam uvidíme, kdo je nejsilnější,“ říká obhájce triumfu Egan Bernal. „Pokud budu v nejlepší formě, určitě se nevzdám příležitosti vyhrát další Tour.“

A to jsme ještě nezmínili třetího do party - Gerainta Thomase.

Thomas se přesunul do Monaka

Šampion z roku 2018 byl dlouho zavřený doma ve Walesu, kde jsou nařízení vlády kvůli koronaviru o něco tvrdší než ve zbytku Velké Británie.

Cyklisté tam mohou na trénink vyrazit jen jednou denně, ale pouze blízko domova, a ne na moc dlouho. Thomas tyhle venkovní vyjížďky ani moc nevyužíval, zato podnikl tři 12hodinové jízdy na ergometru, kterými vydělal britským zdravotníkům přes 375 tisíc liber.

V pondělí se ale přestěhoval do Monaka, kde spolu s dalšími cyklisty během sezony žije a trénuje.

V malém knížectví je trénink venku povolen od 4. května, od pondělí se venku může trénovat také ve Francii, takže Thomas může využívat i kopce kolem Nice.

Je si jistý, že právě na jihu Francie dokáže budovat formu, který ho vynesla až k titulu krále Tour 2018. I on má jasný cíl pro letošní rok.

„Doteď to byl hlavně udržovací trénink, snažil jsem se moc nepřibrat. Jak jste dlouho zavření doma, můžete se snadno nudit a rychle nabírat kila, protože ani v tréninku nejste na sebe tak tvrdí, jak by bylo potřeba,“ říká. „To se teď změní.“

Do startu Tour stále zbývá 15 týdnů, což je dost času na vybudování solidní kondice.

„Ale o to těžší to bude pro hlavu. Udržet ji tak dlouho svěží, než závody začnou... Alespoň se zase začne něco dít, konečně se začne pořádně trénovat,“ těší se.

Ineos - mistr vnitrotýmové politiky

Bernal se nachází v těžké pozici. Moc dobře chápe, že oba Britové mají na pozici lídra na Tour stejný ne-li větší nárok (vždyť i tým Ineos je britský).

Proto chce, aby se o jedničce týmu rozhodlo na silnici. Při úvodních horských etapách na jihu Francie. Už čtvrtá a šestá etapa, kde jsou první náročná stoupání závodu, můžou napovědět.

„Určitě se rozhodne na silnici,“ má jasno Bernal. „Chápu Chrise, chce vyhrát popáté Tour, čímž by se zapsal do cyklistické historie. Thomas zase v posledních dvou letech jednou vyhrál a pak skončil druhý. I on si zaslouží být lídrem. Ale jsem tady i já - poslední vítěz. Jsem mladý a chci vyhrát další Tour. Tým to ví a ví to i Chris s Geraintem.“

Směřuje situace k dalším hvězdným válkám uvnitř jednoho týmu?

V minulosti na to doplatil hlavně Movistar, když nedokázal ukočírovat ega tří lídrů, které na Grand Tour přivezl.

Ineos naopak tuhle ošemetnou vnitrostájovou politiku nadmíru skvěle zvládá.

Proto Froome s Wigginsem, Froome s Thomasem a naposledy Thomas s Bernalem našli cestu, jak se na pódium v Paříži podívat ve dvou.

Bylo to právě tohle bravurní zacházení s egy velkých šampionů, které týmu přineslo 7 z posledních 8 žlutých trikotů.

„A proto si nemyslím, že v týmu budou jakékoliv problémy. Tour je od začátku tvrdá, takže rychle uvidíme, kdo je nejsilnější a pro toho budou muset ostatní pracovat,“ dívá se na věc pragmaticky Bernal.

Vuelta letos ne

Mladý Kolumbijec začal ve své rodné Zipaquiře trénovat venku teprve nedávno poté, co starosta města umožnil trénink profesionálním sportovcům.

Do Evropy by se měl Bernal přestěhovat pár týdnů před startem sezony, aby předešel jakýmkoliv problémům s možnou karanténou. Navíc určitě ví, že se Thomas právě přesunul z Walesu do Monaka, aby ještě zintenzivnil trénink před Tour.

I to ho motivuje.

Když loni v Paříži triumfoval, stal se nejmladším vítězem Tour za více než 100 let a třetím nejmladším v historii. Teď chce na své prvenství navázat.

Nic jiného ho nezajímá.

Původně měl jet po Tour ještě Vueltu, ale tyhle plány už zahodil. Za rok chce Bernal vyzkoušet dvojboj Giro-Tour, na který potřebuje všechny síly, které má. Podzimní Vuelta by mu jich značnou část sebrala.

„Giro jsem chtěl jet od té doby, co jsem závodil za italský tým Androni, ale nikdy se mi to nepovedlo. Příští rok by mohla být ideální příležitost, proto chci být čerstvý, a proto nepojedu ani Vueltu,“ má jasno.

Nejprve ho ale čeká jiný úkol.

Vyhrát souboj uvnitř stáje se dvěma Brity a ukázat, že on je tím nejsilnějším.

Dokáže to?