Hamilton: Bottas si chce vítězství vyjet sám, pomáhat mu nebudu

SAO PAULO/PRAHA Úžasný případ týmového smýšlení je v posledním ročníku k vidění ve stáji formule 1 Mercedes. Finský pilot Valtteri Bottas nechal svého týmového kolegu Lewise Hamiltona během roku několikrát předjet, aby mu umožnil jednodušší cestu k titulu. Opačně to ale zjevně fungovat nebude.

A to přesto, že Brit už má titul zajištěný dva závody před koncem sezony. V letošním ročníku ovládla týmová jednička devět z devatenácti závodů, přičemž k řadě z nich mu pomohl právě týmový kolega.

Například ve Velké ceně Ruska poručil tým Bottasovi, aby nechal Hamiltona předjet. Jen finská povaha asi zabránila tomu, aby se pokynu vzepřel. Po skončení závodu byl devětadvacetiletý závodník velmi zklamaný a do věci se musel vložit i ředitel týmu Mercedes Toto Wolff, který týmové dvojce sdělil, že si o tomto incidentu budou muset promluvit.

Když už se situace zdála v klidu, promluvil Hamilton před nadcházejícím víkendem, který se bude odehrávat v Brazílii. „Nemyslím si, že by to tak chtěl. Vyhraje závod sám za sebe, svou cestou,“ prohlásil britský jezdec o tom, zda by nechal svého kolegu předjet.

Během závodu v Rusku s Bottasem komunikoval i šéf týmu Toto Wolff: „Valtteri, tady Toto. Je to těžké pro tebe i pro nás. Promluvme si o tom po závodě, sejdeme se a vysvětlíme si to.“ Poslechněte si zde:

„Ruský závod pro mě byl jedním z nejtěžších letos,“ říká nyní Hamilton. „Navzájem se respektujeme, je to asi jedno z nejlepších partnerství ve formuli 1,“ konstatuje Brit.



Bottas si v dresu Mercedesu připsal tři vítězství od roku 2017, kdy do stáje přišel. Jenže letos jeho kolonka vítězství ukazuje číslici 0. I proto tak těžce nesl pokyny k dobrovolnému přepuštění pozice.



Dočká se Fin v Brazílii konečně vítězství?