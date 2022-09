„Dopadli jsme ještě dobře“. Boxerský šampion Usyk se vrátil do rozstříleného domu nedaleko Kyjeva

Tři měsíce mlčela na sociálních sítích manželka aktuálně nejlepší těžké váhy světa, Ukrajince Oleksandra Usyka – Kateryna.

Nyní se na svém nově založeném instagramovém účtu připomněla. A hodně hlasitě.

Pár pořídil několik fotografií z válkou zkoušené Ukrajiny, nejprve z Kyjeva, ostatně zde absolvoval dva týdny zpět setkání s domácími novináři.

A posléze také také ze šestitisícového Vorzelu, kde Usyk se svojí rodinou žije. Tedy žil.

Než se městem prohnala ruská armáda a poničila také dům šampiona těžké váhy organizací IBF, WBA, WBO a nově také prestižního časopisu The Ring.

„Vím, že stříleli na náš dům, vyrazili bránu a odvekli některé naše sousedy. Je šílené, když se při každém šustnutí běžíte schovávat do sklepa,“ řekl 35letý boxer na konci března v Hradci Králové při návštěvě České republiky.

Na dalších pět měsíců se z něj a rodiny stali kočovníci.

„Nemoct se vrátit domů bylo šílené. Trpěla jsem, každý den jsem snila o návratu. A teď jsme doma! Važte si všichni svého domova,“ vyťukala Kateryna Usyková v úterý na Instagram.

Po obhlídce domu a zahrady bojovně dodala: „Ruský svět dorazil do našeho domu. Prasata. Vše zničili jako vždycky.“

Vše doložila fotkami, ze kterých je patrná zoraná zahrada, vytrhané stromky (vánoční, které zasadili Usykovi se svými dětmi), na čerstvě natřeném plotu a vstupní bráně jsou stále patrné ruské válečné znaky „V“ a „Z“. Usyk si s tím ale hlavu příliš nelámal.

„Dům je opravený, díky Bohu stojí, pomohli nám kamarádi, stejně jako my jim. Zbavili jsme se veškeré té špíny po nich. Dopadli jsme ještě dobře proti tomu, co ztratili ostatní, je to úplné nic,“ dodal Usyk, který během posledního půlroku několikrát zopakoval, že pokud bude potřeba, aby vzal znovu do ruky zbraň, udělá to.

Ze svého domu už nyní může sledovat další dění na scéně boxerské těžké váhy, kde je ještě jeden držitel světového titulu – Brit Tyson Fury, který drží pás federace WBC.

Původně to vypadalo, že se oba utkají ve sjednocujícím souboji, Usyk ale vzkázal, že si chce nyní odpočinout a být s rodinou a také svými krajany.

A tak Fury minulý týden hodil pomyslnou rukavici po poslední oběti Ukrajince – svém krajanovi Anthonym Joshuovi. Přestože to někteří experti i boxeři označili za zbabělý čin, vyzývat soupeře, který nyní utrpěl dvě prohry v řadě, AJ neváhal a vzkázal, ať se manchesterský obr spojí s jeho managementem.

A tak se i stalo, byť jednání následně přerušila smrt královny Alžběty II. přesně před týdnem.

Když ale uctili klidem zbraní její památku, informoval v úterý novinář Mike Coppinger z ESPN o tom, že Joshua souhlasil se všemi podmínkami, které si šampion WBC stanovil. Ještě předtím zařadila tato federace olympijského šampiona z Londýna 2012 do svého ratingu, takže „bitva o Británii“ může být také bitvou o světový pás.

Podzim tak bude nejspíše ještě nesmírně zajímavý. Vždyť už tuto sobotu uzavřou svoji trilogii Mexičan Canelo Alvarez a Kazach Gennadij Golovkin. Jejich první dva duely z let 2017 a 2018 skončily kontroverzní remízou a výhrou prvně jmenovaného. Kazach přezdívaný „GGG“ dostává – ovšem už po 40. narozeninách – šanci na odplatu. Kromě vyřizování si účtů bude ve hře naprostá nadvláda nad super střední vahou.