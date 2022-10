Rusové a Bělorusové mohou boxovat. Na MS ale přesto budou chybět, nestihli se připravit

Začátek října a výkonný výbor IBA (mezinárodní amatérská boxerská federace) v těžko uvěřitelném skóre hlasů 14 ku 1 vrací ruské a běloruské sportovce zpět na scénu. „Všichni sportovci by měli mít rovné podmínky. Sport by neměl být pod vlivem politiky,“ znělo v prohlášení IBA.

Jen pro ty, kteří neznají okolnosti: MOV (Mezinárodní olympijský výbor) krátce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu DOPORUČIL (nenařídil) mezinárodním sportovním organizacím vyřadit ruské a také běloruské (tato země válku invazi otevřeně podporuje) zástupce ze soutěží. Většina tak učinila, byť ale zároveň stejná MOV ponechala ve funkcích zástupce olympijského hnutí obou zemí, které ze svých řad nevyloučila.

Stále teprve 39letý Umar Kremljov, který má blízké vazby na podnikatele napojené na Kreml a prezidenta Vladimira Putina, stanul v roce 2017 v čele ruské boxerské federace. Právě on v prosinci 2019 suspendoval dva „slepé“ bodové rozhodčí, kteří obrali v Krasnojarsku o výhru nad Dmitrijem Kudrjašovem českého bijce Václava Pejsara.

V té době patřil Kremljov už také do vedení IBA, rok na to se stal jejím předsedou. Mimo jiné díky tomu, že skrze energetický gigant Gazprom zbavil federaci obřích dluhů. Jenže zatímco předchozí vedení IBA tunelovalo, nový šéf si naopak díky plným měšcům začal kupovat všechny, kdo na cinkání zlaťáků slyšeli.

Střih do dne 5. října a onoho kontroverzního – určitě ne prvního a už vůbec ne posledního – hlasování, které vrátilo Rusy a Bělorusy zpět na boxerskou mapu.

Už 14. října odstartovalo mistrovství Evropy žen, ze kterého v sobotu přivezla Češka Lenka Bernardová historické stříbro. To ještě neměli šanci navrátilci stihnout, jelikož přihlášky byly již dávno uzavřeny.

Na světový šampionát mládeže, který se uskuteční od 14. do 26. listopadu ve španělské La Nucii, se už obě země přihlásily. Navzdory protestům a případného bojkotu vždy velmi rázných Irů. Nejen ti nakonec donutili Španělsko zakázat Rusům a Bělorusům vstup do země. Tedy údajně. Informace serveru Insidethegames.biz se totiž následně nepotvrdila.

„Jsme velmi rádi, že se můžeme turnaje zúčastnit, už se na něj pečlivě chystáme,“ znělo z ruského svazu. „Máme oficiální dokumenty IBA a EUBC (evropské federace), že se můžeme zúčastnit všech soutěží. Je to jediný dokument, který pro nás má váhu a všechny federace se jím musí řídit,“ přidali se Bělorusové.

Situaci nakonec zklidnili nakonec nedobrovolně zástupci obou kritizovaných zemí. Prozatím. Se zmíněnou přípravou to nejspíše nebylo zase tak horké. „IBA dostala oficiální dopisy od národních federací Ruska a Běloruska, ve kterých se uvádí, že se nemohou zúčastnit šampionátu v La Nucii. Důvodem je málo času na veškerou logistiku a tím i přípravu sportovců,“ vyvěsila na začátku týdne IBA na své stránky.

Tím ale celý příběh ani zdaleka nekončí. Severské země zopakovaly, že budou bojkotovat všechny turnaje, kterých se Rusové či Bělorusové zúčastní, přičemž v první polovině příštího roku se má uskutečnit MS žen v Indii. Nemluvě o tom, že se pomalu, ale jistě budou rozjíždět i přípravy na kvalifikace směr olympiáda v Paříži.

Tam ještě box chybět nejspíše nebude, účast na hrách v Los Angeles 2028 je ve vážném ohrožení. „Box bereme jako sport nesmírně vážně. Kdyby ne, chyběl by už v Tokiu 2020 a nebyl by ani v Paříži 2024. Zároveň ale nemůžeme přehlížet, co se v IBA děje,“ vzkázal Kremljovovi a jeho podporovatelům prezident MOV Thomas Bach. Olympijskou budoucností rohovnického sportu se bude výkonný výbor MOV zabývat na svém zasedání 5. až 7. prosince.

Za svůj sport oroduje mimo jiné i legendární Roy Jones Jr., který je jediným boxerem historie, který vybojoval profesionální titul mistra světa ve střední i těžké váze. Ten dokonce rozjel mezinárodní petici, která během týdne získala na dva tisíce autogramů. A kterou podpořila také IBA. Dlužno dodat, že bojuje nejen za svůj sport. Jones Jr. je jedním z mnoha známých Američanů, kteří přijali ruské občanství. Stříbrný z olympiády 1988 jej dostal přímo z Putinových rukou už v roce 2015.