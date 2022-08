Buldok z Obišovic u Košic: Na duel s Usykovým parťákem se těším. A pak ulovím ještě Joshuu

Pokud jste se v úterý pohybovali na letištích v Praze nebo Budapešti, měli jste velkou šanci potkat česko-slovenské zástupce bojové scény.

Do Londýna ten den odlétala se svými trenéry Petrem „Pínem“ Ondrušem (šéfem organizace IAF) a Petrem „Monstrem“ Knížetem (nová hvězda organizace RFA) MMA zápasnice Martina Jindrová, kterou v sobotu večer čeká hlavní duel akce PFL MMA, kdy se postaví dvojnásobné olympijské šampionce a šest let neporažené bojovnici Kayle Harrisonové.

A z maďarské metropole vyrazil vstříc arabskému dobrodružství s ukrajinskou třešničkou na dortu tým Jozefa Jurka (9-6-1, 6 KO), ke kterému se připojili i dva elitní čeští rozhodčí – Pavel Hynek s Radkem Linkou. Ten tentokrát v roli sekundanta, který bude Jurkovi asistovat v rohu po boku jeho trenéra Gabriela Tkáče.

„Jsem za všechny tři strašně rád. Pana Tkáče beru jako přítele, to on se mi věnuje posledních sedm let a udělal ze mě boxera, co jsem nyní. Radek s Pavlem jsou strašně fajn chlapi, máme spolu krásný vztah. Oba jsou hodně zkušení, což se vždy hodí,“ hlásí 28letý bijec pro Lidovky.cz přímo z Džiddy.

Mimochodem oba zmíněné sudí měl v ringu, případně na bodech i ve svých posledních dvou duelech. Duelech o český mezinárodní titul v polotěžké váze. Ten z dubna z hodně povedené akce v Brně těsně 2-0 na body nad Michalem Rybou ovládl, ten červnový s Ondrou Buderou hladce prohrál.

V obou soubojích (a také po nich) ukázal své hlavní přednosti: bojovnost buldoka v ringu a skromnost mimo něj. Ostatně jeho emotivní rozhovor po zmíněném triumfu nad Eschnerem z loňského roku se stal hit.

Na následný zápas v Lucerně nakonec (zatím) nedošlo. Ale Jurko smutnit nemusí. Dál sbíral zkušenosti – třeba s Johnem Ryderem v Rakousku, nebo s o deset kilo větším Václavem Pejsarem ve svém druhém ústeckém domově –, aby nyní přišla pozvánka od Matchroom Boxing na akci roku.

Akci, kterou bude sledovat celý sportovní svět. Ať už kvůli problémům, které mají v této zemi s potlačováním lidských práv. Ať už kvůli příběhu Oleksandra Usyka, který kvůli odvetě s Anthonym Joshuou musel opustit kamarády na Ukrajině bojující s ruskou invazí. Nebo dalším zápasům akce, vždyť dojde na další duel obrů Filip Hrgovič – Zhilei Zhang, představí se Badou Jack či Ramla Aliová, kteří inklinují k muslimské víře, takže mají v Džiddě obrovskou podporu.

Vždyť Sky Sports vysázela za možnost vysílat na britských ostrovech exkluzivně tento galavečer obřích 28 milionů dolarů. S ohledem na očekávaných několik milionů sledujících, kteří si zakoupí PPV v ceně 26 nebo 31 dolarů, si to může britský televizní gigant dovolit.

Zbytek světa (včetně Česka a Slovenska) pak bude moct duel sledovat na platformě DAZN za ceny určené pro daný trh (v tuzemsku za 39 korun měsíčně). „Strašně moc si podpory z domova cením. Jsem rád za každého fanouška. Za podporu. Rád bych, abychom se u nás naučili vážit se navzájem. Boxerů, kteří riskují své zdraví pro něco, co milují. A radovali se společně z našich úspěchů. Vždyť i tady mě berou jako sobě rovného,“ přidává další vzkaz Jurko.

Ostatně úterní, a hlavně středeční den, kdy byl součástí velké tiskové konference, strávil lovením fotek do alba. A že jich ulovil. I slavný promotér Eddie Hearn si uložil jeho telefonní číslo (nadsázka), kdyby ho snad v budoucnu potřeboval.

Jurko si zapózoval i s ukrajinským duem Usyk – Daniel Lapin, což je jeho soupeř. Soupeř, který je ještě vyšší než úřadující král těžké váhy. Pětadvacetiletý rodák z Vratislavy žijící v Kyjevě oficiálně měří 198 centimetrů. Jurko má skoro o 20 centimetrů méně.

„Nebudu lhát, nebude to snadné. Je vysoký, technický, dlouhé ruce, otočený gard. Nemám velké šance, ale raději padnu před limitem po boji, než abych jen čekal a nechal se mlátit. Nedám svoji kůži zadarmo, taktiku máme, ale hodlám tam nechat vše. Reprezentuji sebe, svoji zem, svůj tým, Czech Boxing Management a Lukáše Konečného, který mi zápas zajistil,“ vypráví Jurko a z jeho slov je opět cítit ten žár, který v sobě má.

Bude ho potřebovat, Lapin absolvoval společný kemp s Usykem. „Byla to skvělá zkušenost. Těším se na duel, jsem připraven, soupeř je menší, ostatně jako většina mých soupeřů, vím, co mám udělat pro vítězství,“ hlásil na tiskovce mladý Ukrajinec s velkými amatérskými zkušenosti.

Výrazně většími, než kterými disponuje „Slovenský Buldok“. Ten se boxu věnuje od svých devatenácti, většinu z 35 amatérských a 16 profesionálních zápasů pak nasbíral až v posledních sedmi letech spolupráce s Tkáčem.

Navíc – jak už to v našich luzích a hájích bývá – oproti soupeři trénuje při práci. „Je náročné skloubit dvoj až trojfázové tréninky s nočními, ale když to, co děláš, miluješ, je vše snadnější. Na Lapina jsem se připravoval čtyři týdny, naskočil do toho hned po dovolené, takže do toho přišla i nějaká zranění, ale nestěžuji si a nevymlouvám, budu bojovat,“ vypráví slovenský bijec, který navíc svůj milovaný sport dělá po boku milované osoby.

„Fandí a podporují mě i rodiče s bratrem Davidem, ale největším fanouškem je moje přítelkyně Monika Regecová. Chodí se mnou na každý trénink, zavazuje mi rukavice, pomáhá v tělocvičně i doma, chodí se mnou běhat,“ rozzáří se Jurko.

Ten má ještě zároveň podporu i od svého zaměstnavatele, bezpečnostní agentury ASGuard. Ano, ne vždy mu mohou odpustit a změnit noční službu, pokud to ale jen jde, vždy mu vyjdou vstříc. „Nesmírně si svého šéfa Mgr. Jaroslava Murina i svých kolegů vážím a moc jim děkuji. Budu bojovat i za ně,“ vzkazuje do své práce. Ostatně jeho zaměstnavatel je také stále jeho jediným sponzorem.

Kdo ví, třeba to největší boxerský galavečer roku změní. A kdo ví, třeba k senzačnímu triumfu přidá Jurko ještě jeden úspěch. Ve výčtu fotografií, ze kterých si nejvíce cení té s americkou legendou Evanderem Holyfieldem, mu chybí už jen ta s Joshuou. „Na vážení, nebo po galavečeru to věřím napravím,“ dodává Jurko.

Se svým typickým a nakažlivým úsměvem. Bude mu hrát na tváři i v sobotu někdy kolem 18. - 19. hodiny našeho času po osmikolovém zápase polotěžké váhy s Lapinem? Ať dopadne jakkoliv, může na sebe být hrdý. Už teď je nejslavnějším obyvatelem rodné vísky Obišovce nedaleko Košic, ve které žije 484 obyvatel…