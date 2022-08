VIDEO: AJ měl štěstí, že ho odtáhli. Kluci ode mě mají 25 výher na ulici a 25 knockoutů, říká Usyk

„Vrátím se lepší a silnější. Musel jsem se psychicky dostat na temné místo, abych mohl bojovat i světové tituly. Měl jsem dva zápasy, jeden s Usykem, jeden ze svými emocemi. A oba jsem prohrál. Jednal jsem z čiré vášně a emocí. A vím, že když ztratím kontrolu, není to dobré. Miluji tento sport a od této chvíle budu lepším člověkem,“ vyťukal už v neděli odpoledne na své sociální sítě 33letý rodák z Watfordu.

Pár hodin předtím se už stihl omluvit na tiskové konferenci, během které se několikrát rozplakal, v ringu pak vyznal respekt Usykovi za to, co dokázal i s ohledem na dění v jeho vlasti. Vystoupení s mikrofonem v ruce, které ale někteří taktéž odsoudili, protože měl sebrat svému přemožiteli jeho chvíle slávy, ale orámoval dvěma extrémními výstupy.

Televize Sky Sports, která galavečer vysílala na britských ostrovech (celosvětově pak DAZN), přišla v pondělí s nesestříhaným více než tříminutovým videem z kamery, která mířila od vyhlášení jen na Joshuu.

Ten poté, spíkr Michael Buffer oznámil očekávanou výhru Ukrajince (ovšem nečekaně 2-1 na body, protože Usyk duelu jasně dominoval), zamířil za celým týmem soupeře s gratulací, zastavil se u Usykova manažera Egise Klimase i Vasyla Lomačenka, poté se vrátil k Usykovi, kterému zrovna předával pásy federací WBA a The Ring jeho trenér Jurij Tkačenko. A právě zde nastává první problém.

Dojde na výměnu slov, AJ si pásy bere, přechází ring, pozvedne je, aby je vzápětí naštvaně před očima českého rozhodčího Pavla Hynka, který na galavečeru působil coby inspektor domácí saudsko-arabské federace, mrštil ven z ringu.

„Chtěl jsem je zvednout, ale to mě pro změnu okřikl Usyk, ať na ně nesahám, že si je zvedne sám,“ řekl pro Lidovky.cz s úsměvem zkušený arbitr. „Nemyslel to zle, v jeho týmu panovala po celou dobu úplně jiná atmosféra než v tom Joshuově. Nedivím se tomu jeho výbuchu, nervózní byl celý týden,“ přidal.

Joshua se ještě při odchodu z ringu málem pustil právě do Tkačenka, uklidňoval jej musel i kamarád Dereck Chisora. Na cestě do šatny opět došlo na konfrontaci s fanouškem, aby se následně AJ otočil, vrátil, promluvil s Usykem a snažil se proslovem o svém soupeři napjatou situaci vyžehlit.

„Nejsem boxer na 12 kol, podívejte se na mě, jsem nová generace těžké váhy, nemůžete mě srovnávat s Tysonem, Listonem, Dempsey, Marcianem. Mám 110 kilogramů, jsem velký, je to vše o těžké dřině. Tenhle chlápek (Usyk) je fenomenální talent, třikrát mu tady pogratulujme. Kdybyste znali můj příběh, pochopili byste tu vášeň. Nejsem amatér od pěti let, měl jsem jít v pubertě do vězení, dostal se ven na kauci a začal trénovat, abych se uměl prát,“ vyznával se.

„Ukradl jsem Usykovi tento moment a moc se mu za to omlouvám, ale je to kvůli vášní, kterou jsem do toho dal. Tenhle chlapík mě dneska porazil, možná jsem to mohl zvládnout lépe, ale ukázal jsem tvrdou práci, přesto byl lepší. Takže prosím, zatleskejte nespornému světovému šampionovi v těžké váze,“ dodal, aby odložil mikrofon, znovu Usyka objal a zamířil do šaten.

Ani tak ale stále nevychladl. Když míjel pořadatele, lidi ze štábů a V.I.P. hosty, někdo na něj zvolal, že by se měl chovat jako profík. A Joshua opět začal startovat, naštěstí měl kolem sebe dost lidí ze svého týmu. A co na tu Usyk?

Ten opět předvedl na tiskovce svůj smysl pro humor. „Mám pro něj maximální respekt, vlastně neudělal nic tak hrozného. Byly v tom čisté emoce. Viděl jsem, že se tam hádá s některými mými parťáky a pokud bych mohl něco říct, tak že mu úplně nedoporučuji, aby se s nimi pouštěl do křížku. Může být rád, že ho odtáhli. Většina z nich jsou kluci ulice. Já mám 20 zápasů, 20 výher a 13 ukončení, někteří z nich mají 25 výher a 25 knockoutů. Na ulici,“ pousmál se před novináři.

Asi opravdu štěstí, že na žádnou šarvátku nedošlo a že především na straně Usykova týmu převážily pozitivní emoce. „Umím uznat svou chybu. Uvědomuji si to. Jak jsem řekl, od této chvíle budu lepším člověkem. Respekt,“ zakončil celý příběh Joshua. Svoji kariéru ukončit ale nehodlá. Otázkou tak je, koho mu po dvou tvrdých prohrách od ukrajinského tanečníka promotéři postaví do cesty…