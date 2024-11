Neprohraju, věří si před soubojem s youtuberem osmapadesátiletý Tyson

„Jsem připraven na souboj,“ odpověděl Tyson několikrát na otázky zástupců médií. Známky své pověstné zuřivosti projevil pouze tehdy, když se ho jeden z novinářů zeptal, co by porážka s Paulem znamenala pro jeho odkaz. „Neprohraju,“ řekl, a když chtěl novinář položit doplňující dotaz, zvýšil hlas: „Neprohraju! Slyšel jste, co jsem říkal?“

Tyson, kdysi přezdívaný „Nejzlejší muž na planetě“, byl na vrcholu na konci 80. a začátku 90. let minulého století. S profesionálním ringem se rozloučil v roce 2005 a poslední exhibici absolvoval před čtyřmi lety. Duel s Paulem se měl uskutečnit už v červenci, ale kvůli Tysonovým problémům s žaludečními vředy byl odložen.

„Chci, aby to byl ten starý brutální Mike. Chci, aby byl zabiják. Chci, aby to byl co nejtvrdší zápas, a nechci slyšet žádné výmluvy, až ho knokautuju,“ uvedl Paul. Sedmadvacetiletý influencer začal boxovat před několika lety a má za sebou jedenáct zápasů s bilancí 10-1. Mezi Paulovými soupeři v ringu od roku 2020 byli i další youtuber, bývalý basketbalista či bojovníci MMA.

Duel, na který se dívají odmítavě boxerští puristé, ale přitahuje mimořádnou pozornost veřejnosti, se uskuteční v pátek v texaském Arlingtonu. Zápas ze stadionu týmu NFL Dallas Cowboys bude vysílat živě Netflix a oba aktéři si díky němu údajně vydělají zhruba 40 milionů dolarů (960 milionů korun).

Jake Paul Mike Tyson

Bude se boxovat na osm dvouminutových místo tradičních tříminutových kol a boxeři budou mít těžší rukavice, aby se omezila síla úderů. „Bude to válka. Oba umíme dát tvrdou ránu. Nebude to plných 16 minut,“ uvedl Paul před duelem s boxerskou legendou, jež má profesionální bilanci 50-6.

Bookmakeři vzhledem k velkému věkovému rozdílu obou zápasníků favorizují mladšího Paula (1,55:1). Triumf Tysona byl ohodnocen kursem 2,5:1, remíza se sází v kursu 11:1. Samotní sázkaři ale navzdory kursům výrazně preferují 58letého bojovníka – směřuje na něj přes 76 % všech sázek.

„Jejich souboj lze s ohledem na velký věkový rozdíl jistě označit za kontroverzní, nepochybně se však jedná o nesmírně divácky a sázkařsky atraktivní událost, která může překvapit i po sportovní stránce. Mike Tyson je naprostou legendou, která už má sice nejlepší léta za sebou, přípravě na zápas ale obětoval opravdu hodně a jde z něj opět strach. Toho si všímají také sázkaři,“ říká Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

„Ale slavného youtubera, který celou akci inicioval, není radno podceňovat. Paul má už také boxerské zkušenosti a nevedl si zatím vůbec špatně,“ dodává.