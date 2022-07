Boxeři jsou na tom stále výrazně lépe. „Jednání s UFC jsou náročná,“ říká australský manažer Procházky

„Tím, že se Jirka (Procházka) stal šampionem, hodně se toho změní. Peníze pro další zápas už jsou dané, ale díky pásu nyní bude participovat také na prodeji PPV (pay-per-view – placení za jednotlivé přenosy). Vše je otázka jednání,“ řekl pro Lidovky.cz viceprezident Paradigm Sports, která se o Procházku stará.

Už o uplynulém víkendu se měli na UFC Fight Weeku setkat s prezidentem slavné ligy Danou Whitem a jeho pravou rukou Hunterem Campbellem (obchodní ředitel) a řešit podmínky kontraktu. Což není – s ohledem na dění v organizaci – nic snadného. Stále více bijců se proti finanční strategii ligy bouří, nejznámějšími případy jsou legendární Jon Jones a současný šampion v těžké váze Francis Ngannou.

„U Francise je to hodně komplikované. Jeho smlouva skončila, UFC mu několikrát nabídla novou, on na ni ale nekývl, protože ví, že v boxu dostane daleko více peněz. Jsou tam ty klauzule o automatickém obnovení, když jste šampion, a podobně. Někdy je fakt hodně těžké jejich smlouvu vypovědět, vyvázat se. Prostě se ho snaží za každou cenu udržet, ale tohle je specifická situace,“ nastiňuje Simpson dění kolem kamerunského obra s francouzským pasem, který by se rád popasoval s boxerským králem těžké váhy, Britem Tysonem Furym.

Příště už s podílem za placený televizní přenos

Procházka do ringu určitě utíkat nechce. Na druhou stranu finanční nůžky mezi těmito sporty jsou obrovské. I díky tomu, že profesionální box není svázán ligami jako MMA. Český bijec se dle dobře informovaných zdrojů za vítězný titulový duel s Brazilcem Gloverem Teixeirou mohl dostat výdělkem (i s bonusy) někam mezi 400 a 600 tisíc dolarů (až cca 14 milionů korun). To není špatné, když vezmeme v potaz, že to byl jeho teprve třetí duel v UFC.

Jen pro srovnání: je to podobná částka, jakou si vydělal nespokojený Ngannou v lednu za první úspěšnou obhajobu proti Francouzi Cyrilu Ganemu. Ir Conor McGregor či Rus Chabib Nurmagomedov pak vydělávali bez podílů na PPV i šest milionů dolarů.

Momentálně má nejvíce za zápas Israel Adesanya, kterému výhra 2. července nad Jaredem Cannonierem zajistila 1,8 milionů dolarů. Na druhou stranu, když už jsme u těch finančních porovnávání: největší boxerské hvězdy v čele s Canelem, Tysonem Furym či Anthonym Joshuou vydělávají třeba i 30krát více.

Zmínka o Adesanyaovi je ale pro Procházku skvělá zpráva, důkaz, že je ve správných rukou. Za Novozélanďanem, který vládne střední váze, totiž stojí taktéž Paradigm Sports.

„Jednání s UFC jsou těžká, co vám budu povídat. Je to velký byznys. Čím větší byznys, tím větší tlak, někdy i emocí. Je to složité, ale je to moje práce. Jde o vzájemný respekt. Nemusíme být nejlepšími kamarády, abychom se domluvili na skvělém byznysu,“ pousměje se Simpson.

A jsou tedy s Whitem kamarádi, nebo ne? „Upřímně, moc ho neznám po té lidské stránce. Ani byznysové, tyhle záležitosti nechávám od roku 2016 na jiných lidech, především Campbellovi. Ten dělá veškerý byznys, Dana se stará o značku, propagaci. Z těch pár setkání ale mohu říct, že je to v soukromí příjemný a přátelský chlap,“ dodává na adresu jednoho z nejmocnějších šéfů sportovních organizací planety.