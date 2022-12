Boxerské retro počtrnácté v Lucerně. A českou Mekku bojových sportů čeká historická show

Box a Lucerna? Tohle spojení platí už přes 100 let. Poprvé se na tomto místě bojovalo mezi šestnácti provazy v dubnu 1921, kdy se zde představil mimo jiné Franta Dykast. Sokolovského rodáka dokázali z československých krajanů zdolat pouze dvě legendy z největších – Franta Nekolný a Vilda Jakš.

Právě ten inspiroval slavný boxerský film Pěsti ve tmě, který se točil ve Velkém sále Lucerny. A zde lze pak hledat inspiraci pro znovuzavedení tradice pravidelných rohovnických klání od dvojice Matouš Rajmont – Mirek Pek v roce 2009.

Prvně jmenovaný, který pochází z kulturního prostředí (otec byl režisér, maminkou je známá herečka Iva Hüttnerová), v ní pak pokračuje i po náhlé tragické smrti kamaráda v létě roku 2017.

„V Česku není ikoničtějšího místa pro box, než je Lucerna,“ opakuje pravidelně Rajmont. Jelikož si moc dobře uvědomoval historii tohoto místa, je doporučeným drescodem oblečení evokující právě meziválečná léta.

„Vzniklo to někdy v roce 2014, když jsem řekl Miminovi (přezdívka Peka), že bychom měli vymyslet něco, čím bychom se odlišovali, načež mě on poslal do jistých míst s větou, že jeho zajímají kvalitní zápasy, a ne tyhle blbosti,“ zavzpomínal pro Lidovky.cz s úsměvem Rajmont. Ten měl v té době na starosti marketing a produkci, jeho parťák pak zápasovou kartu.

„Vznikla myslím krásná tradice. Vtipné je, že on sám poté na ní hodně lpěl, zažil jsem, jak některé hosty sprdnul, že na sobě nemají doporučené oblečení.“

Poslední čtyři ročníky už musí vše organizovat sám, letos poprvé spojil síly s progresivní plzeňskou formací Patron Boxing.

A na papíře vypadá tato spolupráce fantasticky. Na hlavní kartě, která startuje od 19.00 hodin (zbývají poslední lístky, na webu www.boxinglucerna.cz si lze za 200 kč zakoupit PPV), je 11 zápasů – 9 v klasickém boxu, dva dle pravidel K-1. Každý nabízí zajímavé příběhy. V akci bude nestárnoucí veterán domácí scény Roman Kracík, chybět nebude ani neporažený český šampion velterové váhy Pavel Polakovič.

V posledních třech duelech bude vždy ve hře domácí pás. „Historický okamžik, o tři české profesionální tituly se v Lucerně ještě neboxovalo. Navíc v hlavním duelu bude i menší pás prestižní světové organizace WBC (její světový titul v atomové váze drží Fabiana Bytyqi),“ láká do ikonického sálu Rajmont.

Pořadí těchto bitev bude následující: nejprve znojemského knockoutéra Vlada Lengála vyzve Polakovičův kamarád a tréninkový parťák Patrik Baláž, následně se do sebe zaklesnou obři – Pavel Šour s Michalem Reissingerem, aby celou show uzavřeli ve svém druhém vzájemném souboji Vasil Ducár s Vladimírem Řezníčkem.

Mimochodem, na kartě se proti sobě postaví i Lukáš Fajk s Adamem Kolaříkem, vítěz této štípané by se mohl v příštím roce postavit lepšímu z hlavního duelu.

„Vláďa je hodně zkušený a kvalitní boxer. Myslím si ale, že jsem se od našeho prvního setkání posunul více než on,“ říká prvně jmenovaný, v současnosti tuzemský král křížové váhy, který zastupuje spolupořadatelskou stáj Patron Boxing.

„Na tak krátkou dobu, co mi dali na ostrou přípravu, protože to nejdříve vypadalo, že zápas nebude, pak zase Vasil kývl, že bude, jsem do toho dal maximum možného,“ kontruje jeho rival, který bude mít ve svém rohu otce (a bývalého boxera) Vladimíra Řezníčka i velezkušeného kouče a ex-zápasníka Honzu Kalaše se Zoranem Pešem.

Před čtyřmi lety v Karlových Varech skončil jejich duel remízou, kterou nepřijal ani jeden z nich. Jak to dopadne tentokrát?