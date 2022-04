Furyho vyzve „dítě ulice“. Dvakrát postřelený, třikrát pobodaný a navíc otec

Co se týče opravdu těch největších boxerských soubojů, rok 2022 se rozjíždí jen pozvolna. V dalších týdnech se ale mají fanoušci opravdu nač těšit. Příští víkend se proti sobě postaví možná dvě nejlepší boxerky historie, 7. května vstoupí do ringu hvězdný Mexičan Canelo Alvarez, následně by svého absolutního šampiona měla poznat lehká i super velterová váha, když 23. července podruhé poměří své dovednosti Ukrajinec Oleksandr Usyk s Britem Anthonym Joshuou.

Ve středu 2. března se v poledne rozjel prodej prvních 80 tisíc vstupenek do Wembley na souboj šampiona WBC a The Ring Tysona Furyho s Dillianem Whytem. Pouhé dvě hodiny nato jste se už ocitli na oficiálních stránkách prodejce v pořadníku. Na pozici číslo 133 527, tj. bez jakékoliv šance na zisk vstupenek, jelikož jedna osoba mohla zakoupit čtyři lístky.

Nakonec se v sobotu večer otřese londýnský svatostánek Wembley pod náporem 94 tisíc fanoušků. Nikdy jich do této arény nedorazilo na žádný sport více. Nikdy jich nedorazilo více na box na Britských ostrovech. A jen pět boxerských zápasů téměř 130leté historie zažilo větší kulisu.

„Čeká vás všechny naprosto skvělý zápas. Máte tu nejlepšího boxera těžké váhy své generace a proti němu kluka, který na tuhle šanci čekal jak dlouho? Tisíc sedm set dní?“ řekl na středeční tiskové konferenci promotér zápasu Frank Warren.

Ten za jeho uspořádání nabídl v dražbě na konci ledna 41 milionů dolarů. Ano, taktéž v tomto ohledu jde o rekordní zápas.

Jeho chráněnec Fury zinkasuje z částky 80 procent, tedy 29,5 milionu dolarů, poražený 7,4 milionu dolarů, zbytek – 4,1 milionu dolarů (10procentní jistina) – připadne vítězi. Ve hře jsou také podíly z výdělku ze vstupného a prodeje televizních práv. Ale...

Pouze pro Furyho. Což je jeden z důvodů, proč jeho sok od oznámení souboje – na konci února – ignoroval veškeré mediální povinnosti se zápasem spojené.

Zákulisní bitva promotérů

Chyběl na úvodní tiskové konferenci, nezúčastnil se televizních diskusí, natáčení reklamních spotů pro televizní a mediální propagaci. A Warren zuřil. „V únoru podepsal smlouvu, ze které vyplývají jeho povinnosti. Stejně jako pro nás. A on je porušil, což je pro nás obrovské zklamání,“ nechal se slyšet v minulém týdnu před britskými reportéry. Dokonce přiznal, že má za vyzývatele připraveného náhradníka.

„Každý příběh má dvě strany. Jedna strana říká spoustu věcí, tvrdí, že se bojím, že se schovávám a podobné věci. Ale já se nebojím. Smlouvu na zápas jsem podepsal, jenže tím to nekončí, bylo potřeba podepsat ještě další věci,“ řekl na toto téma čtyřiatřicetiletý rodák z jamajského Port Antonia na středeční tiskové konferenci už v místě konání zápasu. Týden poté, co se připomněl poprvé po více než dvouměsíčním mlčení i na sociálních sítích.

Mezi těmito sedmi dny ještě absolvoval videokonferenci s vybranými novináři. A také svým soupeřem, se kterým se ale tváří v tvář poprvé viděl až v Londýně.

Zde si také potřásl rukou s Warrenem, jemuž se ale do toho příliš nechtělo. On i další znalí zákulisí za chováním Whyta vidí mimo jiné fakt, že jeho promotérem je jiný Brit Eddie Hearn. „Jemu by něco podobného neudělal,“ rýpl si Warren opakovaně.

Byl to právě majitel Matchroom Boxing, který v lednu prohrál se svým rivalem dražbu tohoto duelu, když nabídl „jen“ 32 milionů dolarů.

Příkop mezi oběma z nejmocnějších mužů boxerského byznysu je ale vykopán už dlouhé roky, ještě z dob, kdy v čele koncernu Matchroom Sports velel Eddieho otec Barry.

Ten postupně předal otěže společnosti (má silnou pozici ve snookeru, šipkách či dostizích) svého mladého a progresivního syna, který na začátku předchozí dekády podepsal miliardový kontrakt (v dolarech samozřejmě) s domácím televizním gigantem Sky Sports a před čtyřmi lety pro změnu ještě větší smlouvu se sportovní jedničkou na poli streamování DAZN.

Že to Warren, který v minulosti se Sky Sports také spolupracoval, nesl těžko, není třeba dodávat. Jsou to dva roky, kdy se nechal slyšet, že na Hearna ani nemá telefonní číslo. Stalo se tak v době, kdy boxerský svět toužil po jiném britském střetu (a pořád touží) – Fury vs. Joshua.

Bude boxerským mistrem světa?

A dění kolem sobotního klání jasně dokazuje, že jeho případné zrealizování v nejbližší budoucnosti bude nesmírně složité. Skoro se dá v nadsázce říct, že nejsnadnější by byl scénář, kdy by Fury i Joshua své nejbližší souboje prohráli a odpadl by tak problém v tom, kdo z nich drží hodnotnější pásy.

„A já jsem připraven Furyho porazit. Znamená to pro mě všechno, bojovat v mé rodné zemi o titul mistra světa ve Wembley,“ zaznělo od Whyta v tomto týdnu.

Pokud by člověk pitval jeho slova do hloubky, úplně pravdivá by nebyla. Jak už bylo zmíněno, narodil se 11. dubna 1988 na Jamajce do rodiny, která měla irské a místní kořeny. Až v téměř dvanácti letech zamířil za biologickou matkou (zdravotní sestrou) do Londýna, v jehož drsných ulicích na jihu vyrůstal. Důkaz?

Během necelých dvou let v britské metropoli byl dvakrát postřelen, třikrát pobodán a stihl se stát také otcem.

„Není mi souzeno, abych na tomto světě byl,“ svěřil se nedávno při vzpomínce na dětství. Už tehdy byl velký a silný, proto fungoval jako „vymahač“ pro bohaté děti ve škole. Odměnou mu byl kebab, hamburgery nebo prostě jakékoliv jídlo.

Také on patří do oné šablony „černého kluka z ulice, kterému box zachránil život“.

A zítra mu může zajistit nesmrtelnost. „Je velký, silný, jeho levý hák uspí slona. Ale já vím, co na něj bude platit, porazím ho. Budu ho ničit od prvního kola,“ okomentoval svého nejbližšího soupeře Fury. A možná posledního, byť jeho nedávným slovům o konci kariéru už málokdo věří. Nebo je tentokrát dodrží?

Duel startuje ve Wembley zhruba ve 23.00 hodin a sledovat ho můžete také v Česku – na Voyo nebo na Nově Action.