VIDEO: Brutální ženy v UFC. Bojovnice málem vykopla soupeřce oko

Kalifornie / Praha Děsivou dohru měl ultimátní zápas mezi Cat Zinganovou a Megan Andersonovou. Vzájemný souboj byl ukončen po kopu levou nohou druhé jmenované, která trefila svou sokyni palcem přímo do oka. Ta následkem obrovské bolesti přestala bojovat, ale sudí klání pérové váhy ukončil až poté, co oslepená americká gladiátorka inkasovala pár dalších ran.

Ultimátní zápasy jsou plné kontaktů. Přes skoro neomezené možnosti, jak soupeře porazit, je zde několik zákazů, jaké chvaty či způsoby boje se nesmí používat. Hovoří se i o tom, že není povoleno útočit prsty do očí. Ale myslí se tím ruce, nikoliv nohy.

Předzápasy UFC 232 v Kalifornii ubíhaly v solidním tempu, které ještě zvýšil střet pérové váhy mezi Andersonovou a Zinganovou. Hned v prvním kole rozhodčí ukončil utkání pro technické KO. Jenže způsob, jakým k němu došlo, byl poměrně netypický.

Nejprve se obě bojovnice obcházely, snažily se jedna na druhou vyzrát, ale následně přišel od Andersonové kop levou nohou, směřující na hlavu soupeřky. Netrefil ji úplně naplno, jen palec Australanky pronikl do očního důlku Zinganové. Což byl kámen úrazu.

V tu chvíli Američanka věděla, že je zle. Okamžitě od své soupeřky odstoupila, ale rozhodčí Mark Goddard zápas neukončil, a tak Andersonová své konkurentce ještě přidala pár ran. Až poté Australance i rozhodčímu došlo, že něco není v pořádku, a zápas byl ukončen.

Na první pohled bylo vidět, že americká bojovnice své pravé oko skutečně nemůže otevřít. Nicméně jak sama napsala na Instagramu, nakonec bude v pořádku. „Bála jsem se, že mi prasklo oko. Ale říkají mi, že budu ok,“ uvedla.

Také začala polemizovat se současnými pravidly, která uvádějí, že bojovník má dostat nějaký čas na zotavenou poté, co dostane zásah prstem do obličeje. Ale myslí se tím horní, nikoliv spodní končetiny.

I was worried my eye was ruptured. They say I’ll be ok tonight. Thanks to everyone for your concern. What are your thoughts on a finger digit poke vs a toe digit poke being ruled a tko? @ufc pic.twitter.com/qp6Ep4Q3MA