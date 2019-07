Budoucnost českých tenistů růžově nevidím, myslí si Novák. ‚Máme šikovné juniory, to ale nic neznamená‘

Praha Český mužský zažívá krušné období. Žádný z tenistů není v elitní stovce a náš elitní tenista Tomáš Berdych kvůli zraněním pomalu vyklízí pozice. „Bohužel nemáme další hráče, kteří by navázali na úspěšnou generaci a blízkou budoucnost nevidím moc růžově. Nemít ani jednoho hráče v elitní stovce? Za Berdychem, Rosolem a Veselým je navíc velká díra,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz bývalý semifinalista Australian Open Jiří Novák.

Lidovky.cz: Tomáš Berdych vypadl v prvním kole Wimbledonu, po zápase prohlásil, že už to nemá v sobě. Jak vnímáte zranění, která ho v poslední době limitují?

Tomáš měl neskutečnou kariéru v tom, že se mu zranění vyhýbala. Teď už ovšem má svůj věk, takže je logické, že ho zranění potkávají. Vrcholový sport jde pak těžko dělat. Já ale stále ještě věřím, že se na okruhu udrží delší dobu bez zdravotních problémů. Furt by to totiž byl hráč světové extratřídy.

Lidovky.cz: Jediným českým tenistou ve třetím kole je Jiří Veselý, který porazil dva favority. Po skalpu Alexandera Zvereva v prvním kole ale tvrdil, že počítal s odjezdem domů. Nechybí mu dostatek sebevědomí?

Sezona určitě z jeho pohledu nebyla ideální. Teď je ale dobře, že obhájil svoje body z loňského Wimbledonu. Mohlo by mu to pomoct vrátit se zpátky do elitní stovky a nehrát challengery. Tráva je navíc jeho optimální povrch, protože je to dvoumetrový levák s rovným bekhendem, což je ideální.

Lidovky.cz: Český tenis měl ve světě vždycky velké renomé. U ženského to platí neustále, co se stalo s tím mužským?

Bohužel nemáme další hráče, kteří by navázali na úspěšnou generaci a blízkou budoucnost nevidím moc růžově. Nemít ani jednoho hráče v elitní stovce? Za Berdychem, Rosolem a Veselým je navíc obrovská díra.

Lidovky.cz: Je podle vás problém spíše v přístupu nových hráčů či v práci trenérů s nimi?

Podle mě je to kombinace obojího. Navíc těch hráčů vážně není moc. Nemůžeme se základnou srovnávat například Francii. Když to přeženu, tak jsme rádi za každou ruku a nohu, která hraje.

Lidovky.cz: Vidíte nějaké nadějné tenisty, kteří mají šanci to změnit?

Nechci říct, že nevidím. To je těžké říct. Máme šikovné kluky, kteří jsou dobře postaveni v juniorském žebříčku, každopádně to nic neznamená. Bylo tu už hodně talentů, kteří ale nezvládli přechod do mužského tenisu.