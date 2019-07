Byla jsem tak koncentrovaná, že jsem se ani nestihla vztekat, smála se Strýcová

Londýn (Od našeho zpravodaje) Ne, není to příběh žánru fantasy. Tenistka Barbora Strýcová na sklonku kariéry skutečně prožívá ve Wimbledonu kouzelné chvilky. V pondělí se ocitla na samém okraji propasti, ze stavu 4:6, 2:5 ovšem obdivuhodně otočila partii s 21. nasazenou Elise Mertensovou.

Po Nizozemce Kiki Bertensové tak vyřadila rovněž Belgičanku s takřka totožným podobným příjmením.



Třiatřicetiletá Strýcová připustila, že se uhlazené wimbledonské slavnosti možná účastní naposledy. Kdyby se po sezoně opravdu rozhodla ukončit kariéru, její loučení s All England Clubem by bylo stylové.

„Málem jsem byla venku,“ připustila. „Ale získala jsem dva gamy a cítila, že Elise je opravdu nervózní. Dělala lehké chyby.“

Barbora Strýcová předvedla famózní obrat a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu.

Co jste si říkala při výměně stran?

Seděla jsem na židličce a říkala si: „Neblázni. Snaž se trefovat první podání. Dostaň balon do kurtu.“ Zavřela jsem se do sebe. Nevnímala jsem svůj tým ani diváky. Byla jsem tam jenom já a balon.

Získala jste devět gamů za sebou. Počítala jste je?

Ano, vím. Hrála jsem chytře. Víc jsem používala taktiku servis - volej, která fungovala.

Neznervózněla vás ani soupeřčina dlouhá pauza na ošetřování ve třetí sadě? Napadlo vás, že vás jen chce vyvést z tempa?

Neřešila jsem, jestli předstírá zranění nebo ne. Jen jsem řekla rozhodčí, aby měřila pauzu na hodinkách. Poprosila jsem ji, aby mi říkala minuty. Abych věděla, kdy se mám začít hýbat. Nechtěla jsem vychladnout a ztuhnout.

Po pěti letech jste tu ve čtvrtfinále. V čem jste se od roku 2014 změnila?

Mám o o hodně víc zkušeností. Ke čtvrtfinále přistoupím trochu jinak. Jsem šťastná, ale vím, že musím zůstat soustředěná a šetřit energií, protože hraju i debla.

Je klíčová vaše schopnost nevypěnit, nevztekat se a zůstat soustředěná?

Určitě. Dokážu se dostat do transu. Ani jsem se dneska moc nepovzbuzovala. Dokonale jsem se koncentrovala.