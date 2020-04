Být, či nebýt? Tour de France má problém, musí se odložit. Ztrát se bojí cyklisté i starostové

Paříž Cyklistická Tour de France je ohrožena. Původně plánovaný start Staré dámy se totiž kryje s prodloužením zákazu pořádání všech akcí s větším počtem lidí ve Francii.

Vyhraje opět někdo ze stáje Ineos? Bude znovu mezi sprintery válet slovenský rychlík Peter Sagan? Světová cyklistika každý rok láká na tři obří etapové závody, které běžně přitáhnou k obrazovkám i ty, kdo jinak cyklistiku nesledují. Začíná se květnovým Giro d’Italia, pokračuje červencovým zlatým hřebem roku Tour de France a končí akční zářijovou španělskou Vueltou.



Jenže co letos?

Vzhledem k tomu, že se z Itálie stalo epicentrum nákazy koronaviru v Evropě, bylo jasné, že se tam v květnu první z grand tour nepojede. Pořád se však doufalo, že Tour de France se omezení povede vyhnout. Teď je ale jasné, že nikoliv.

Francie kvůli epidemii prodloužila omezení

Země galského kohouta se momentálně potýká s obřími nárůsty nakažených. Na Velikonoční pondělí prezident Emmanuel Macron vydal prohlášení, ve kterém prodloužil karanténu do 11. května, zároveň s tím i zákaz pořádání velkých akcí až do poloviny července. A „Stará dáma“ má problém.

Původní termín startu byl naplánován na 27. června. Už nyní je tedy jisté, že ho není možné splnit. A to ani bez účasti diváků, což byla jedna z variant, o které se spekulovalo. Byť dlouholetý ředitel závodu Christian Prudhomme opakovaně deklaroval: „Tour de France se nepojede za ‚zavřenými dveřmi‘!“

On sám se přitom ze všech sil snaží, aby se slavný cyklistický závod uskutečnil.

Přestože pandemii koronaviru SARS-CoV-2 už padly za oběť mimo jiné i tenisový Wimbledon, fotbalové Euro či olympiáda. Všechny tyto podniky měly taktéž startovat nebo vrcholit v červenci.

Otázka národní cti a hrdosti

Prudhomme se ale nechce vzdát. Podle něj je Stará dáma symbolem Francie a záleží na tom i psychické rozpoložení obyvatelstva. „Nejde tady o samotnou Tour. Ale kdyby se nekonala, znamenalo by to, že země je v katastrofálním stavu, což se snad nestane,“ vysvětlil svůj postoj.

Organizátoři momentálně pracují na nějakém plánu B, který by umožnil závod odjet. Jednou z možností je odsunutí termínu. Podle informací francouzských médií by se závod mohl uskutečnit 25. července. Sami organizátoři to však zatím nepotvrdili.

„Vzhledem k tomu, že je nyní nemožné, aby závod začal v plánovaném termínu, snažíme se (s Mezinárodní cyklistickou unií UCI ) najít nový termín,“ uvedli.

O start Tour de France ovšem neusilují pouze organizátoři, ale i týmy, cyklisté či starostové měst, kterými má peloton projíždět. Důvod? Peníze. Menším stájím pomohou zisky pokrýt většinu ročního rozpočtu, podobně jsou na tom i města, která se dostanou na mapu Tour.

Zisky z utrácení fanoušků, kteří se v daných místech ubytovávají, stravují či nakupují suvenýry, jsou více než lákavé. Kromě toho se na příval tolika lidí musí i připravit, což je stojí nemalé peníze, které by jim tak neměl kdo vrátit.

„Lepší hostit Tour v srpnu než vůbec,“ má například jasno jeden ze starostů. „Pokud bude zdravotní situace lepší, není pro nás měsíční odklad žádný problém,“ souhlasí s ním další. V případě, že by se jela Tour de France bez diváků, by přišli o značné finance, v každém případě by je citelněji zasáhlo, kdyby se nezávodilo vůbec.

Tour de France se pořádá již od roku 1903 a nezávodilo se pouze v době světových válek. Letos je na programu 107. ročník.

Nový termín ale ještě nemá ani Giro, a dokonce se spekulovalo, že by se všechny tři třítýdenní etapové závody spojily a uspořádala se jedna grand tour, po jednom týdnu by se závodilo v Itálii, Francii a ve Španělsku. Více bude jasno 15. května, kdy se má definitivně rozhodnout o osudu Tour.