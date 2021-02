Být světová jednička? Mým snem je spíš vyhrát grandslam, říká po skvělém Australian Open Muchová

PRAHA Vydařený začátek sezony v podobě postupu do semifinále Australian Open znamená pro Karolínu Muchovou povzbuzení do následující práce a odrazový můstek k dalším úspěchům. „Uvědomila jsem si, že ke grandslamovému titulu nebo účasti ve finále je toho třeba hodně, turnaj je hodně dlouhý a těžký,“ prozradila česká tenistka po návratu do vlasti. V nejbližší době plánuje doléčit natržený břišní sval a pak se znovu vrhnout do tréninku.

Jak dlouho trvalo, než vás přestala štvát těsná prohra v semifinále?

Nejvíc mě to mrzelo po zápase, kdy jsem byla trochu v emocích, i teď mám chvilky, kdy si na to vzpomenu. Vím, že jsem měla šanci, což je pozitivní, ale na druhou stranu vím, že vzhledem k okolnostem, jak jsem hrála a jak jsem na tom byla zdravotně, bych možná ani k finále nebyla schopná nastoupit.

V posledních kolech už vám docházely síly?

Už před turnajem jsem měla potíže s tím břichem, což mi v zápasech určitě nepomohlo. Uvědomila jsem si, že ke grandslamovému titulu nebo účasti ve finále je toho třeba hodně, turnaj je hodně dlouhý a těžký. Určitě se dá zvednout fyzička, ale pak je to hlavně o tom vymáčknout ze sebe poslední zbytky sil.

Během turnaje jste zažila zápasy s diváky i bez nich, jaké to bylo?

Minulý rok jsme hráli bez diváků a člověk se na to tak nějak nastaví, že už jsem ani nevěděla, jaké to je hrát s diváky. Když pak přišli na semifinále, uvědomila jsem si, že mi dost chybí, protože je to jedna z věcí, proč mě baví hrát tenis. Když tam jsou diváci a fandí a berete si z nich energii, je to taková větší show.

Ve čtvrtfinále s Bartyovou vám ale prázdné tribuny mohly pomoct, diváci by jistě stáli za domácí hvězdou.

Mám ráda diváky na zápase, ať fandí komukoli, úplně to pak změní dynamiku zápasu. Radši bych, aby tam byli a všichni fandili proti mně, než aby tam nebyl nikdo.

Co vám Australian Open napovědělo o vaší hře a případných nedostatcích?

Zlepšit můžu určitě kondici a pohyb na kurtu, i forhend může být lepší. Vypilovat můžu také bekhend a servis, je tam toho hodně i taktického. Myslím ale, že jsem v Austrálii odvedla kus dobré práce, co jsme natrénovali, tak jsem převedla do zápasů. Teď je zase čas popracovat na dalších věcech a přenášet je do dalších zápasů.

Ovlivní úspěšný začátek sezony vaše další cíle?

Cíle mám určitě velké. Ráda bych stále zlepšovala hru, potom to převedla do zápasů a vytěžila z toho maximum, co půjde. Když jdu hrát turnaj, je mým cílem ho vyhrát, ale všude budou jiné podmínky, jiné povrchy a jedna z nejdůležitějších věcí pro mě je, abych byla zdravotně fit, a snad díky té práci budu dál sklízet ovoce.

Jak jste tedy na tom se zdravím momentálně?

Hned po semifinále v Austrálii jsem byla na sonu a ukázalo se, že v břišním svalu mám trhlinu. V pondělí jsem šla na vyšetření ještě jednou, chtěla jsem zkontrolovat, jak se to změnilo po dlouhém letu. Překvapivě se to za těch pár dní docela zlepšilo, ale sval mám furt natrhlý. Musím to teď doléčit na sto procent, abych mohla zase začít hrát.

Jak bude léčba probíhat?

Nejlepší je teď klid a moc sval nepoužívat, mám i nějakou doplňující rehabilitaci.

Podobné potíže řešilo v Melbourne více hráčů, třeba i Srb Djokovič. Vidíte možnou příčinu ve dvoutýdenní karanténě před turnajem?

Je pravda, že hodně hráčů tam mělo zalepená břicha a hodně jich kvůli tomu skrečovalo. Karanténa tomu určitě nepomohla, když jste na pokoji a ležíte, tak máte ten břišní sval vypnutý, což pro něj není dobré.

V novém vydání žebříčku jste na 22. pozici, je vaším snem stát se i světovou jedničkou?

Jak jde čas, tak se mi cíle mění. Mým hlavním snem je vyhrát grandslam, ne být světová jednička. I to je ale samozřejmě je to obrovský úspěch, ale bereme to krok za krokem. Teď jsem na 22. místě a bude dál pracovat na tom, abych se dostalo do top dvacet a třeba ještě dál.

Na kterém z grandslamů máte tedy podle vás největší šanci na úspěch?

Myslím, že to jsou všechny grandslamy, nedělám rozdíly. Tráva je úplně něco jiného a můžu se na ni dobře nachystat a lépe na ní vyniknout, ale i na tvrdém povrchu hraji dobře a můžu tam zahrát nejlepší turnaj.