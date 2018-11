Bývalý boxer Mike Tyson přijel do Prahy. Nechtěl po nás kaviár, říká organizátor

PRAHA Žádný kaviár nebo ústřice, stačí ovoce, dobrý pražský hotel a lepší auto. „Nejsou to přehnané hvězdné manýry,“ říká k příjezdu bývalého boxerského šampiona v těžké váze Mika Tysona pořadatel Petr Větrovský.

Mike Tyson Tour 2018 Legendární americký boxer měl původně navštívit během svého krátkého evropského turné mimo jiné také Německo a Švýcarsko. Nakonec vedle dvou dní strávených v Dánsku přijede do Prahy a poté zamíří do rodiště irského bouřliváka a hvězdy MMA Conora McGregora – Dublinu.



Nejmladší mistr světa těžké váhy podobné akce pořádá pravidelně především na americké půdě, kde často přednáší či čte ze své knížky „Čistá pravda“.

Ceny vstupenek na pražské vystoupení se pohybují od 2000 Kč do 10 000 Kč.

Obě akce v Dánsku i ta irská se vyprodaly. Na severu Evropy měl Tyson stejně jako nyní v Praze parťáka v místní hvězdě. V české metropoli je to zástupce MMA Karlos Vémola, v Herning šlo o bývalého boxerského světového šampiona Mikkela Kesslera.

Železný Mike, Bestie či Zabiják ve čtvrtek v Česku vypoví svůj životní příběh. O zápasení v ringu, o drogách, o slabosti pro ženy a sex a o vězení, v němž strávil v devadesátých letech tři roky odsouzený za znásilnění.



„Asi to nebude nejlepší reklama, když to řeknu, ale budu rád, až bude po akci, cítím velkou zodpovědnost,“ vysvětluje Větrovský, bývalý generální ředitel fotbalového klubu 1. FK Příbram, který se o příjezd Tysona snažil se svou agenturou VDN Promo několik let.



Jak jste našel cestu k Tysonovi a zařídil, že přijede do Prahy?

Je těžké najít kontakt na jeho pravého manažera. My Češi to máme složité, protože některé agentury na internetu píšou, že ho mají v portfoliu, ve finále z vás ale chtějí akorát vytáhnout peníze. Já jsem se čistou náhodou seznámil s Radimem Tauchenem, což je ředitel Mike Tyson Tour a spolupracuje s ním skoro deset let, tahle spolupráce nám jednání výrazně ulehčila. Ale bylo to časově náročné, jednali jsme už minulý rok. Trvalo, než jsme se dohodli.

V čem byly problémy při domlouvání?

Honorář to nebyl. Problémem byl termín, pro něj je to v Praze zastávka, má akce po Evropě, různá místa odpadala, další přibývala, pořád se to měnilo, takže jsme i my sháněli nové prostory.

Měl náročné požadavky?

Na to, jak velká je to hvězda, přehnané požadavky neměl. Byly skromné, takový standard, dobrý hotel, lepší auto, voda, ovoce, oříšky do šatny. Nejsou to kaviáry, ústřice a přehnané hvězdné manýry. On sám, když jsem se s ním viděl, mluvil klidně a slušně.

A finance?

Ohledně honoráře přímo pro něj jsme vázaní mlčenlivostí, o tom hovořit nesmíme. Celá akce nás ale stojí několik milionů korun.

Jak to vypadá s návštěvností? Vyprodáno zatím nemáte.

Prodává se nějakých 900 lístků, mělo by být prakticky vyprodáno. V Čechách se trh teprve tvoří, respektive my ho tvoříme. Pro nás je lepší dražší vstupné (vstupenky se pohybují od dvou do deseti tisíc korun, pozn.) a menší kapacita, nevěříme zatím, že by na Tysona přišly tři tisíce lidí. Teď je to pro úzkou skupinu, i když není příjemné, že je to drahé a jen pro ty, co si to mohou dovolit.

Na akci bude rapovat slovenský zpěvák Rytmus, hostem bude i MMA zápasník Karlos Vémola. Domluvit se s nimi asi problém nebyl?

Já mám s Rytmusem kamarádský vztah, známe se sedm let, takže byl jasná volba na výběr nástupové písně. Byl z toho nadšený stejně jako Vémola, pro oba to bude čest.

Vémola mi minulý týden v rozhovoru řekl, že má na Tysona připravené soukromé otázky, bude na to příležitost?

Budou mít vedle sebe šatnu, pár vět nebo slov spolu prohodí. Věřím, že se Vémola k Tysonovi svým osobním charismatem dostane.

Zaregistroval jsem, že byste v budoucnu rád do Česka přivezl i herce Sylvestera Stallona, věříte, že by v Česku mohl mít větší ohlasy než Tyson?

Češi jsou zvyklí chodit na sportovce, na závody, zápasy, koncerty, ale že by si přišli poslechnout vyprávění, na to v Čechách ještě není tak velký trh. Na druhou stranu, když se na ulici zeptáte, zda ví, kdo je Tyson nebo Stallone, všichni budou vědět. Když se ale zeptáte, jestli někdy viděli zápas Tysona nebo filmy Stallona, spíš vám řeknou, že viděli Rockyho (filmy s hercem Stallonem, pozn.). Takže ano, Stallona bychom rádi dovezli příští rok