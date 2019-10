Čas mladých Schumacherů? Snad brzy nastane čas, musím mít štěstí na volnou sedačku, tuší syn Michaela Mick

Bergheim Příjmení Schumacher je synonymem úspěchů ve formuli 1. Slavnější Michael je sedminásobným mistrem světa, jeho mladší bratr Ralf vyhrál šest GP. Nyní ale přichází éra jejich synů. Podle expertů formule 1 je jen otázkou času, kdy se honosné příjmení znovu objevu v nejprestižnějším šampionátu motorsportu. „Chci se dostat do formule 1 a nejlépe do velmi dobrého týmu, s kterým bych jezdil vpředu. A samozřejmě by bylo skvělé, kdybych se na startu formule 1 jednou potkal i s Mickem,“ neskrývá syn Ralpha Schumachera David.

Dvacetiletý syn Michaela Schumachera Mick to už dotáhl do seriálu F2, předstupně F1. V srpnu se mu navíc podařilo i v tomto šampionátu připsat první vítězství - v maďarském Hungaroringu opanoval místní trať stylem start-cíl. „Myslím, že jsme na dobré cestě. Ukázali jsme, že máme rychlost a potenciál být na čele. Jdu krok za krokem,“ říká uvědoměle loňský mistr v sérii F3. Mick Schumacher oslavuje po první výhře ve Formuli 3. Aktuálně dvanáctý v celkovém pořadí Mick Schumacher je pod neustálým tlakem. V příští sezoně se od mladičkého závodníka očekává boj o přední příčky, v něm mu ale nemusí pomoct jen slavné příjmení a podpora Ferrari. „Cítím se stále jistěji v tomto prostředí a snad brzy nastane správný čas na posun do F1. Je obtížné předpovědět, kdy se to stane. Musíte mít štěstí na volnou sedačku, takže budu pokračovat dál v tvrdé práci a držet si palce,“ má jasno Schumacher junior. Otrkává se i Ralphův syn David První větší šanci dostal i méně známý z dvojice mladých Schumacherů, teprve osmnáctiletý David. Ten nahradil v posledním závodu sezony F3 v monopostu stáje Campos australského jezdce Alexe Peroniho, už před závodem byl ale se svými ambicemi velmi střízlivý. David Schumacher „Budu takové auto řídit poprvé, takže bychom měli být všichni realisty. Chci se toho co nejvíce naučit,“ uvedl David Schumacher, který jinak startuje v nižším seriálu evropské formule 4. Premiéra Schumiho juniora skončila všelijak, po 22. místě v prvním závodu a 23. ve druhém, ale nabral cenné zkušenosti. Existuje zde navíc i šance, že by se v okruhu F3 mohl usídlit i pro nadcházející rok. Český tým podnikatele Antonía Charouze totiž s jeho otcem Ralfem spolupracuje, mohlo by tak dojít k oboustranné spokojenosti. Největším snem nadějného pilota je však start v elitní F1 po boku Micka. „Chci se dostat do formule 1 a nejlépe do velmi dobrého týmu, s kterým bych jezdil vpředu. A samozřejmě by bylo skvělé, kdybych se na startu potkal i s Mickem,“ neskrývá syn Ralpha Schumachera. Naváže Mick na svého otce a bude úspěšnějším než David?