Časovku na úvod Gira ovládl Roglič, Hirt dojel 58.

Boloňa Osmikilometrovou časovku na úvod cyklistického Gira d’Italia ovládl v Boloni Slovinec Primož Roglič, který se jako jediný dostal pod 13 minut. Druhého Brita Simona Yatese porazil o 19 sekund, o další čtyři sekundy zpět dojel třetí Ital Vincenzo Nibali. Jan Hirt ztratil na vítěze téměř minutu a půl a obsadil 58. místo, Josef Černý skončil o 30 míst za ním.

Roglič, jenž letos v celkové klasifikaci etapových závodů ještě nenašel přemožitele, potvrdil pověst skvělého časovkáře. Závěrečné dvoukilometrové stoupání zvládl nejlépe ze všech a s přehledem se dostal před další uchazeče o celkové prvenství Nibaliho, Kolumbijce Miguela Ángela Lópeze či Nizozemce Toma Dumoulina.

Ital Vincenzo Nibali během Gira.

Většina favoritů se kvůli nepříznivé předpovědi počasí vydala oproti zvyklostem na trať už v úvodu. Výjimkou byl Yates, jenž startoval až v samém závěru. Rogličův čas nepřekonal, ale dokázal se vklínit na druhé místo před dvojnásobného vítěze Gira Nibaliho.

„Museli jsme čekat asi tři hodiny, ale stálo to za to,“ komentoval dlouhé čekání na dojezd Roglič. „Dnes se mi to vydařilo, ale je potřeba zůstat nohama na zemi. Podle toho, co předvedl Roglič, to vypadá, že bude jedním z mých největších rivalů. Ale je potřeba respektovat všechny,“ řekl Nibali, který si rýpnul do Yatese. Ten před startem Gira prohlásil, že by z něj ostatní měli mít strach.

Japonec Hiroki Nišimura se stal teprve druhým jezdcem v historii Grand Tours, který v úvodní krátké etapě nesplnil časový limit. Prvním byl Belgičan Fons De Wolf na Tour de France 1985.

Nedělní druhé etapa z Boloni do Fucecchia měří 205 km a měla by nahrávat sprinterům.