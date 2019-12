Čečenský vůdce v ráží. Kadyrov vyzval na zápas ruského průšviháře z klece Jemeljanenka

KRASNOJARSK Čečenský prezident Ramzan Kadyrov se rozhodl během návštěvy boxerského galavečera v Krasnojarsku vyzvat na duel ruského bijce MMA a také boxera Alexandra Jemeljanenka. Ten zatím jeho výzvu oficiálně nepřijal.

Třiačtyřicetiletý Kadyrov patří podobně jako jeho přítel, ruský vůdce Vladimir Putin, mezi velké sportovní fanoušky. A také je velkým milovníkem bojových sportů. V minulosti financoval Zaurbeka Bajsangurova – přemožitele našeho Lukáše Konečného, Ruslana Čagajeva, momentálně pak podporuje šampiona lehké váhy UFC Chabiba Nurmagomedova.

A během akce v Krasnojarsku, na které okradli bodoví rozhodčí českého zástupce Václava Pejsara v souboji s domácím Dmitrijem Kudrjašovem, se mu zachtělo více než jen fotek se známými bojovníky.

Ramzan Kadyrov a Alexander Jemeljanenko. Ramzan Kadyrov.

„V našem sportovním světě (ruském) máme takovou módu. Každý, kdo není líný, chce bojovat s Alexandrem Jemeljanenkem. A ten s tím vždy souhlasí. Taky jsem se rozhodl jej vyzvat. Jen jsem se ještě nerozhodl, zda v boxu, nebo MMA. Co myslíte vy?“ sdělil na videu Kadyrov. Ten si mimochodem s o pět let mladší Jemeljanenkem v minulosti zatrénoval.



Ve svém příspěvku narážel na nedávný „souboj“ mezi mladším bratrem slavnějšího Fjodora a ruského powerliftera Michaila Kokljajeva, kterého Jemeljanenko ukončil už v prvním dějství. Zápas byl sice show, kterou mnozí ze světa bojových sportů odsoudili, přesto šlo o oficiální profesionální boxerský duel.

Alexander Jemeljanenko, který má v kleci skalp například českého zápasníka Viktora Pešty, platí za velkého průšviháře a násilníka. Opakovaně byl za mřížemi a mnozí jej do vězení posílají i nyní. Například i bývalý ruský boxer a mistr světa těžké váhy Nikolaj Valujev.



„Jsem odhodlaný ukázat Alexovi trochu svého mistrovství a umění. A mohu vám slíbit, že o bude zajímavé. A zároveň se pokusím zařídit, aby tato lekce nebyla dlouhá a nudná,“ hecuje potencionálního rivala Kadyrov.

A minimálně jeden člověk by toto setkání rád viděl. Důležitý člověk. Umar Kremlev, generální sekretář Ruské boxerské federace. „Samozřejmě by to muselo být dle boxerských pravidel, tomuto sportu se Ramzan Kadyrov věnoval a miluje ho. Pokud bude chtít, jsem připraven. Velmi rád tuto výzvu podpořím a zorganizuji,“ nechal se pro Sport24 slyšet Kremlev.